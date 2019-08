Messerattacke in Offenbach: Streit in Mehrfamilienhaus eskaliert

Messerattacke in Offenbach: Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus eskaliert. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Offenbach - Polizeibeamte haben am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Bieberer Straße in Offenbach einen Mann vorläufig festgenommen. Er soll kurz nach 22 Uhr im Hausflur einen anderen Bewohner mit dem Messer verletzt haben, berichtet die Polizei.

Noch unklar ist, warum der 26-jährige Beschuldigte und der 49-Jährige in Streit gerieten. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 49-Jährige Stichverletzungen am Unterarm. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Messerattacke in Offenbach: Verdächtiger flieht

Der 26-Jährige soll anschließend in seine Wohnung geflüchtet sein, wo ihn die herbeigerufene Streife schließlich festnahm. Beide Männer waren augenscheinlich stark betrunken.

Der Jüngere musste mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er - mit einer Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung - entlassen. Die Ermittlungen dauern. (chw)

