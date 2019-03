Blutige Gewalttat: Frau tot in Wohnung aufgefunden

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

+ © Fitzenberger In diesem Mehrfamilienhaus in Offenbach hat sich die Bluttat abgespielt. © Fitzenberger

Am Montag ist in Offenbach (Hessen) eine Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Sie fiel einer Messerattacke zum Opfer. Der Fall wirft noch viele Fragen auf.