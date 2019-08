Schlägerei in der Fußgängerzone: Streit eskaliert

In Offenbach wurden nach einer Schlägerei drei Tatverdächtige festgenommen.

In Offenbach ist es nach einem Streit zu einer Schlägerei gekommen. Einige Beteiligte mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Offenbach – Ein zunächst verbaler Streit in Offenbach ist am Sonntag (11. August) eskaliert. Die Polizei wurde gegen 14 Uhr von einem Zeugen des Konflikts kontaktiert. Es würden sich mehrere Personen in der Fußgängerzone prügeln, berichtet dieser der Polizei

Schlägerei in Offenbach: Mehrere Verletzte

Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein 38 Jahre alter Mann eine Platzwunde am Kopf. Seine jugendliche Tochter klagte über Schmerzen im Brustbereich. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Alle bei dem Streit beteiligten Personen sind bulgarischer Herkunft, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage bestätigte. Die Ermittlungen seien erschwert, da die an dem Streit beteiligten Personen kaum Deutsch sprechen würden.

Schlägerei: Drei Tatverdächtige festgenommen

Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung drei verdächtige Männer im Alter von 25, 38 und 41 Jahren vorläufig fest. Unklar ist ebenso, in welchen Verhältnis die Beteiligten zueinanderstehen. Die Ermittlungen dauern an.

