Passanten machen fürchterliche Entdeckung auf der Straße - Polizei steht vor riesigem Rätsel

Im Landkreis Offenbach machten Passanten auf der Straße eine erschreckende Entdeckung. Jetzt steht die Polizei vor einem großen Rätsel.

Offenbach - Viele Fragen, aber keine wirklichen Antworten - so ergeht es nach einem Horror-Fund der Polizei in Offenbach. Mitten auf dem Fußboden vor einem Wohnhaus fanden Passanten einen Mann, der offensichtlich schwer verletzt war. Wie die schlimmen Verletzungen zustande kamen, ist einen Tag später noch immer völlig unklar.

Gegen 15 Uhr am Freitag waren Passanten in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) unterwegs. Vor der Fassade eines dreigeschossigen Wohnhauses lag der schwer verletzte Mann, wie extratipp.com* berichtet. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, handelt es sich bei dem 42-Jährigen wohl um einen Bewohner des Hauses vor dem er gefunden wurde. Die geschockten Passanten verständigten umgehend den Rettungsdienst.

Mann liegt schwerverletzt vor seinem Haus in Neu-Isenburg bei Offenbach - Polizei steht vor Rätsel

Ersten Einschätzungen zufolge, weist der Mann heftige Verletzungen auf - dabei ist die Rede von "mutmaßlichen Frakturen beider Beine" - sprich Knochenbrüchen, Rippenverletzungen sowie einer schwerwiegenden Kopfverletzu ng. Die Polizei in Offenbach ermittelt derzeit in alle Richtungen, konnte aber noch nicht zweifelsfrei klären, wie sich der 42-Jährige diese Verletzungen zuziehen konnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach gerne entgegen. Zeugen können sich unter der 069 - 8098 1234 melden.

