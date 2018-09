Ein Mann kauft ein Auto - doch plötzlich muss er sich in einer Bäckerei verstecken

Nach einem Wortgefecht reißt der Autoverkäufer plötzlich das Kennzeichen des Wagens ab. Was er dann macht, ist unglaublich.

Offenbach - Mächtig Ärger beim Autokauf bekam ein Kunde in Dietzenbach (etwa zehn Kilometer südlich von Offenbach). Die Situation wurde sogar so brenzlig, dass sich der Mann in einer Bäckerei verstecken musste. Darüber berichtet extratipp.com*.

Offenbach: Kunden mit Auto-Kennzeichen verprügelt?

Aber der Reihe nach: Zunächst kam der 44-Jährige auf das Gelände eines Autohändlers. Dessen Hof befindet sich in der Justus-von-Liebig-Straße in Dietzenbach. Er kaufte einen Gebrauchtwagen. Danach, so die Polizei Offenbach in ihrer Pressemeldung, soll es zunächst zu einem lautstarken Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Dann griff der Händler zu einer eher kunden-unfreundlichen Maßnahme: Er soll, so die Aussage des Geschädigten, das Kennzeichen des kurz zuvor verkauften Wagens abgerissen haben und damit auf den Kunden eingeschlagen haben.

Nach Autokauf: Offenbacher flüchtet sich in eine Bäckerei, weil vier Schläger kommen

Der Händler habe dann zum Telefon gegriffen und kurz telefoniert. Dann seien plötzlich vier düstere Gestalten - offensichtlich Bekannte des Autohändlers - erschienen und sollen den Käufer eingeschüchtert und auch angegangen haben. Der 44-jährige Offenbacher nahm die Beine in die Hand und flüchtete in eine nahe gelegene Bäckerei. Er verständigte die Polizei, der mutmaßliche Schlägertrupp verzog sich daraufhin.

Polizei Offenbach ermittelt gegen Autohändler und sucht diese vier Männer

Die vier Männer werden wie folgt beschrieben: Der Rädelsführer sei klein und dick gewesen, ein anderer Mann etwa 50 Jahre alt. Dieser sei schlank gewesen und habe einen dunklen Teint gehabt. Von den beiden anderen Männern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 30 Jahre alt gewesen sein sollen. Die Polizei Offenbach ermittelt gegen den Autohändler und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise unter Telefon (069) 8098 1234.

Matthias Hoffmann