Offenbach: Vermisst - Mann ruft mit Handy um Hilfe doch Hilfe kommt von anderer Stelle 

Mann aus Offenbach ruft mit Handy um Hilfe und verschwindet. Doch seine Rettung gelingt anders als gedacht.

Update vom 20.09.2019, 13.50 Uhr: Der vermisste Mann aus Offenbach ist wieder da. Die Polizei fand ihn - dank der Hinweise aus der Bevölkerung - in Neu-Isenburg, in der Frankfurter Straße auf. „Es geht ihm offensichtlich soweit gut“, heißt es in der Pressemitteilung der Beamten.

Vermisst in Offenbach: Rettung kommt aus der Bevölkerung

Erstmeldung vom 20.09.2019: Offenbach – Wo ist K. D. aus Offenbach? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 66 Jahre alten Vermissten.

Herr D. ist etwa 1,65 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Er hat kurze dunkelgraue Haare und einen weißen Vollbart. Der Vermisste verließ am Donnerstagvormittag mit seinem Schäferhund seine Wohnung in der Offenbacher Bismarckstraße.

Vermisst: Mann aus Offenbach ruft um Hilfe

Stunden später meldete er sich über Handy zu Hause und gab an, sich verlaufen zu haben. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr zu dem offensichtlich orientierungslosen Herr D. Zur Fahndung nach dem Vermissten war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zwischenzeitlich gingen Hinweise aus der Bevölkerung ein, dass sich der Vermisste im Bereich Heusenstamm und Neu-Isenburg aufhalten könnte. Derzeit sucht die Polizei mit Mantrailer Hunden im Bereich Neu-Isenburg.

Polizei sucht Zeugen zu vermisstem Mann aus Offenbach

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von K. D. geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Derzeit beschäftigen die Polizei in Hessen mehrere Vermisstenfälle. Ein Mädchen aus Hanau ist seit Wochen verschwunden, berichtet op-online.de*. Es ist nicht das erste Mal.

Auch ein 78-jähriger Mann aus Frankfurt ist verschwunden. Er wollte aus Kroatien zurück in die Mainmetropole fahren und kam dort nicht an. Seine Familie suchte den Vermissten über Facebook*.

Ein 15 Jahre alter Teenager aus Wiesbaden wurde ebenfalls vermisst. Das Mädchen war eines Abends nach einem Streit von Zuhause abgehauen.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.