Das sind die 13 originellsten Tweets der Oktoberfest-Polizei 

Das Social-Media-Team der Polizei München wird regelmäßig für seinen Witz im Internet gefeiert. Zum dritten Mal gab es ein Oktoberfest-Spezial: mit 169 Tweets. Wir listen die 13 originellsten auf.

Die Fans saßen wieder an den Bildschirmen: Die Münchner Polizei twitterte am Freitag zwölf Stunden lang unter dem Hashtag #Wiesnwache vom Oktoberfest 2017.

Am Freitagmittag kündigte die Polizei an: „Hinweis an alle #Wiesnwache Muffel. Schaltet uns lieber stumm für die nächsten 12 Stunden, da wirds Tweets hageln!“ Als Antworten erhielten die Polizisten: „Nichts da. Ich liebe Eure Tweets!“ Oder: „Ich freu mich drauf! So bekomm auch ich im Münsterland ein bissken Wiesnwahnsinn ab.“

Die Fans wurden nicht enttäuscht: Die Beamten twitterten am Freitag gewohnt launig und humorvoll vom Treiben auf der Theresienwiese. Naturgemäß haben die Polizisten am meisten mit Betrunkenen zu tun - da kann man schon mal wahnsinnig werden, könnte man meinen. Doch die Wiesnwache nimmt‘s gelassen.

Er so "Bier her, Bier her, oder I foi um". Er hat das "oder" durch ein "und" ersetzt. Einfach umgefallen. Wir schauen mal hin! #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Mordsdrum Rausch&schöner Gang is nich! Stark betrunkene Frau läuft heute nicht mehr auf dem Catwalk. Wir schauen hin (ohne Rose) #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Rauschiger Mitteiler am Notruf ist mit seinem Rauswurf aus Zelt nicht einverstanden...Sachverhalt unklar,wir klärens ab! #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Wo sich Kompetenzen ergänzen:Betrunkener stützt anderen Betrunkenen beim Wildbieseln.Wir rätseln gerade,ob Beihilfe erfüllt ist. #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Wenns einen vor lauter Hopfennarkotisierung von der Bank fegt, spricht man dann von einer Bankenkrise im Zelt? #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

16-Jähriger betrunken mit über zwei Promille. Führt sich in #Wiesnwache auf wie ein ganz Großer. Mutti holt ihn ab & ist total begeistert! — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Doch am frühen Freitagabend schien es insgesamt noch recht ruhig auf der Wiesn zuzugehen - von einem entflogenen Graupapagei, einem Exhibitionisten und einigen obligatorischen Rangeleien abgesehen.

Pack deinen mickrigen Lörres ein! Masturbierer von Fahndern festgenommen.Die sehen alles,auch Dinge,die sie nicht sehen wollen. #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Wiesn-Tipps auf Bayerisch und in Vong-Sprache

Und so beschlossen die Beamten, ein paar Wiesn-Tipps auf Bayerisch und in Vong-Sprache zu twittern (für die älteren Semester: Vong-Sprache ist ein Internet-Hype rund um eine Ausdrucksweise jenseits von Grammatik und Rechtscheibung).

Für alle Fremdsprachler,dies nicht verstehen & weil zur Wiesn retro irgendwie passt gibts die #WiesnTipps auch in vong-speech! ##Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Und das sah dann praktisch so aus:

Wenn du 1 Beer zuviel gebirnt&vong smoothness her k1 nicen rhyme mehr droppn kannst->walk nicht an Hügel zum sleepen #Wiesnwache #WiesnTipps — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Ob Radl oder Auto..."bsuffa Spatzl fahrst ned hoam!" (Guid a für d'Männer!) #Wiesnwache #WiesnTipps — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Wer 1 Car oder 1 Bike mit high level vong Rausch im Face drived, dem helped auch 1 sorri pollizeiman nit out #Wiesnwache #Wiesntipps — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 22. September 2017

Aber:

