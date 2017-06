So viel soll die Wiesn-Mass dieses Jahr kosten

Was kostet die Wiesn-Mass auf dem Oktoberfest 2017?

Der Preis für die Mass Bier auf dem Münchner Oktoberfest lässt bringt schnell die Gemüter zum Schäumen. Was die Wiesn-Mass dieses Jahr kosten soll, haben die Wiesn-Wirte jetzt verraten.

München - Die Mass Bier auf dem Münchner Oktoberfest wird wahrscheinlich weiter unter 11 Euro kosten. Der von den Wirten bei der Stadt eingereichte Höchstpreis soll bei 10,95 Euro liegen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Wiesn-Kreisen erfuhr. Das wären 25 Cent mehr als im Vorjahr - ein moderater Anstieg. In den meisten Jahren hoben die Wirte den Preis um etwa 30 Cent an.

Nach dem Scheitern der umstrittenen Bierpreisbremse auf dem Oktoberfest sind die Wirte somit offenbar von sich aus ein wenig auf die Bremse gegangen. Im Mai war Wiesnchef Josef Schmid (CSU) im Stadtrat nach heftiger Debatte mit seinem Vorstoß abgeblitzt, wie tz.de berichtet, den Preis für drei Jahre bei 10,70 Euro zu deckeln, dem Höchstpreis des Vorjahres.

dpa