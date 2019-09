Oktoberfest 2019: Wiesn-Besucher von S-Bahn erfasst - tot!

Am Bahnhof Laim

+ © picture alliance/dpa / Lino Mirgeler Eine S-Bahn (Archivbild) hat in München einen Besucher des Oktoberfests 2019 erfasst. © picture alliance/dpa / Lino Mirgeler

Eine S-Bahn hat in München einen Besucher des Oktoberfests 2019 erfasst. Der 22-Jährige Wiesn-Besucher starb in der Nacht zum Samstag in einem Krankenhaus.