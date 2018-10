Oktoberfest-Besucher erinnert sich nicht an seinen Namen – aber an seine Frau

Verrückte Wiesn-Geschichte

+ © dpa / Felix Hörhager Lesen Sie eine verrückte Geschichte vom Oktoberfest 2018. © dpa / Felix Hörhager

So betrunken, dass man sich selber nicht mehr kennt? Ein junger Amerikaner konnte sich auf dem Oktoberfest nur noch an den Namen seiner Frau erinnern, nicht aber an seinen eigenen.