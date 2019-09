Frau (29) stirbt bei schrecklichem Oktoberfest-Unfall - Feuerwehr bietet Augenzeugen Hilfe an

Beim „Potsdamer Oktoberfest“ ist eine 29-Jährige in einem Fahrgeschäft tödlich verunglückt. Fahrgeschäft bleibt geschlossen, Festzelt öffnet wieder.

Update vom 30. September, 16.30 Uhr: Nur einen Tag nach dem tödlichen Unfall ist das Potsdamer Oktoberfest am Montagnachmittag wieder geöffnet worden.

Das berichten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ unter Berufung auf Thomas Müller, den Vorsitzenden des Brandenburgischen Schaustellerverbandes e. V. „Sanssouci“. Gestern war spekuliert worden, ob aufgrund des Todesfalls das Oktoberfest in Potsdam eventuell nicht fortgesetzt wird. Allerdings bleibe das Fahrgeschäft bis auf Weiteres geschlossen, so Müller. Die genaue Ursache für das Unglück ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Tödlicher Unfall beim Oktoberfest Potsdam: „In Gedanken sind wir bei den Betroffenen“

Auf der offiziellen Webseite des Potsdamer Oktoberfestes heißt es: „Unser Festzelt bleibt an allen geplanten Veranstaltungstagen offen. [...] In Gedanken sind wir bei den Betroffenen des schweren Unglücks der Schausteller vom Volksfest und wünschen ihnen viel Kraft und Stärke für die nächsten Tage.“

Die Feuerwehr Potsdam bietet unterdessen ihre Hilfe via Twitter an: „Augenzeugen kann es u. U. schwerfallen, das Gesehene zu verarbeiten. Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an unsere Leitstelle: 0331/3701-0.“

Potsdamer Oktoberfest: Tragisches Unglück mit Todesfolge

Erstmeldung 30. September: Potsdam - Beim „Potsdamer Oktoberfest“ ist eine 29-Jährige tödlich verunglückt. Sie sei von einem Fahrgeschäft heruntergefallen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend.

Das Unglück ereignete sich am späten Sonntagnachmittag auf einem „Playball“: Auf einer sich drehenden Plattform befinden sich Gondeln, die sich ebenfalls drehen.

+ Ein tödliches Unglück bei Fest in Potsdam ereignete sich am Sonntag. © dpa / Julian Stähle

Frau fällt von Fahrgeschäft und stirbt

Die Frau, eine Mitarbeiterin des Betreibers, habe auf der Plattform gestanden, sagte der Sprecher. Das Fest sei nach dem Unglück geschlossen worden.

Das Fest hatte erst am vergangenen Freitag begonnen und sollte ursprünglich noch knapp eine Woche bis kommenden Samstag andauern. Ob das Fest in den kommenden Tagen nochmals öffnet, steht bislang noch nicht fest. Auf dem Festgelände gibt es ein Riesenrad sowie ein großes Festzelt und laut Veranstalter das „größte Oktoberfest der Region“.

