Aileen (17) tot nach schrecklichem Unfall: Lkw-Fahrer merkt nichts - Trauer um Mädchen

Ein Lkw hat ein 17-jähriges Mädchen überrollt. Aileen ist tot. Der Fahrer des Lastwagens fuhr nach dem Unfall einfach weiter. In Oldenburg herrscht große Trauer.

Update vom 24. Januar 2019: Oldenburg trauert um die 17-jährige Schülerin Aileen, die am Dienstag, den 22. Januar, auf dem Weg zur Berufsbildenden Schule von einem Kipplaster erfasst und dabei tödlich verletzt wurde. An der Bremer Straße, Ecke Schützenhofstraße, dem Ort des Unglücks, wurde zum Gedenken an die Schülerin ein Mahnmal erstellt: Ein weißes Fahrrad steht an der Stelle, an der Aileen aus dem Leben gerissen wurde.

Immer wieder bleiben Angehörige und Freunde der Schülerin an dem Fahrrad stehen und trauern. Aber auch andere Passanten verweilen kopfschüttelnd und zünden erloschene Kerzen wieder an.

Oldenburg: Lkw tötet 17-Jährige - Gutachter eingeschaltet

Update vom 23. Januar 2019: Nach dem tödlichen Lkw-Unfall in Oldenburg vom Dienstagmorgen wurde nach Angaben der Nordwest-Zeitung ein Gutachter eingeschaltet, um den Unfallhergang zu klären. Der Kieslaster sei den Angaben zufolge beschlagnahmt worden und werde nun auch richterlich untersucht.

Bereits im Oktober 2013 war es an der selben Stelle in Oldenburg zu einem tödlichen Unfall gekommen. Damals starb ein 75-jähriger Radfahrer, weil er ebenfalls von einem Laster erfasst wurde, der von der Schützenhofstraße nach rechts auf die Bremer Straße abbiegen wollte. Der Lkw-Fahrer wurde vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen, weil sich der Radfahrer im toten Winkel befunden habe und nicht zu sehen gewesen sein könne.

Oldenburg: Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin - 17-Jährige ist tot

Meldung vom 22. Januar 2019: Tödlicher Verkehrsunfall in Oldenburg: Wie die Polizei mitteilt, ist eine 17-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 8.20 Uhr in Oldenburg auf der Bremer Straße ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge soll ein Kipplaster mit Anhänger die Jugendliche beim Abbiegen übersehen haben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Oldenburg: Lkw-Fahrer soll tödlichen Unfall nicht bemerkt haben

Weiter heißt es, dass der Lkw und die Fahrradfahrerin auf der Schützenhofstraße in Oldenburg unterwegs waren. Als der Laster nach rechts auf die Bremer Straße abbiegen wollte, passierte der tödliche Unfall. Der Fahrer aus Friesoythe übersah die Radfahrerin, für die jede Hilfe zu spät kam. Sie stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Am heutigen Morgen kam es zu einem schweren Unfall auf der Bremer Straße Ecke Schützenhofstraße. Eine Person wurde tödlich verletzt. Die Sperrungen werden noch länger andauern. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig. Weitere Infos folgen. *sr pic.twitter.com/KRAakgYPQJ — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) 22. Januar 2019

Tödlicher Unfall in Oldenburg: Lkw-Fahrer nach Hinweisen von Zeugen ermittelt

Nach dem Unfall in Oldenburg hat sich der Lkw-Fahrer von Unfallort entfernt - ersten Informationen zufolge gab er an, den Zusammenprall nicht bemerkt zu haben. Mit Hilfe der Zeugenaussagen konnten Beamte der Polizei Ganderkesee das flüchtige Fahrzeug etwa eine Stunde nach dem Unfall im Landkreis Oldenburg antreffen und sicherstellen. Gegen den 58-jährigen Fahrer wird derzeit ermittelt.

