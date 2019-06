Ex-Krankenpfleger Niels Högel: Urteil im Mordprozess gefallen 

Seine Taten sorgten bundesweit für Aufsehen, nun ist das Urteil im Prozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel gefallen.

+++Update vom 6. Juni 2019+++ Ex-Pfleger Högel wegen weiterer 85 Patientenmorde verurteilt.

Das Landgericht Oldenburg hat den Ex-Pfleger Niels Högel (42) wegen Mordes in 85 Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zugleich stellte die Kammer am Donnerstag die besondere Schwere der Schuld fest. Das schließt eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren aus. Zudem wurde Högel mit einem lebenslangen Berufsverbot belegt. Högel tötete seine Opfer von 2000 bis 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst.

Die Anklage hatte in ihrem Plädoyer lebenslange Haft wegen weiterer 97 Morde gefordert. Auch die Verteidigung sprach sich in ihrem Schlussantrag für eine lebenslange Haftstrafe aus, aber wegen 55 Morden und 14 Mordversuchen.

Verteidigung fordert lebenslange Haft für Ex-Krankenpfleger Niels Högel: Urteil am Donnerstag erwartet

Erstmeldung vom 5. Juni 2019:

Oldenburg - Nach rund sieben Monaten soll am Donnerstag der Prozess um die beispiellose Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel in zwei niedersächsischen Krankenhäusern enden. Das Landgericht in Oldenburg verkündet dann sein Urteil gegen den 42-Jährigen, dem die Anklage weitere 97 Morde an Intensivpatienten vorwirft.

Högel selbst entschuldigte sich am Mittwoch in seinem letzten Wort vor Gericht bei allen Betroffenen für seine "schrecklichen Taten". Er bereue die Taten und schäme sich. Die Öffentlichkeit rief er auf, Ärzten und Pflegern zu vertrauen. Er sei ein Einzelfall.

Im Prozess um die beispiellose Mordserie des früheren Krankenpflegers Niels Högel hat am Mittwoch auch die Verteidigung auf eine lebenslange Haftstrafe plädiert. Sie ging nach Angaben einer Sprecherin des Landgerichts in Oldenburg zum Abschluss des rund siebenmonatigen Prozesses gegen ihren Mandanten von 55 Morden sowie 14 versuchten Morden aus. In 31 der 100 angeklagten Fälle forderte sie Freispruch.

Urteil gegen Ex-Krankenpfleger Niels Högel erwartet

Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe wegen 97 Morden und sieht die besondere Schwere der Schuld als gegeben an. Der bereits wegen sechs Patiententötungen zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilte Högel muss sich wegen weiterer 100 Morde verantworten, die er von 2000 bis 2005 in zwei niedersächsischen Kliniken verübt haben soll.

Der frühere Intensivpfleger soll Patienten eigenmächtig Medikamente verabreicht haben, um lebensgefährliche Zustände auszulösen und sie wiederzubeleben. Viele Opfer starben dabei. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft beging er die Taten, um Kollegen und Vorgesetzte zu beeindrucken und sich als mutmaßlicher "Retter" feiern zu lassen.

