Bei Ernte plötzlich Granate in der Hand: Zünder ist aktiv - dann macht Bauer großen Fehler

Bei der Kartoffelernte schwebte ein Bauer bei Oldenburg von einem Moment auf den anderen in Lebensgefahr, als er plötzlich eine Granate statt einer Kartoffel in der Hand hielt.

Oldenburg - Wie nordbuzz.de* berichtet, befuhr ein Bauer bei Oldenburg am Freitag, 12. Oktober, gegen 10.30 Uhr, mit einem Kartoffel-Roder seinen gepachteten Acker, um die Ernte einzufahren. Aus heiterem Himmel tauchte laut Polizei auf dem sogenannten "Lesetisch", auf dem die Kartoffeln sortiert werden, neben den geernteten Erdäpfeln plötzlich eine Granate auf. Was der Bauer dann tat, brachte ihn in akute Lebensgefahr.

Oldenburg: Lebensgefährlicher Ernte-Fund: Plötzlich hält der Bauer Granate in der Hand

+ Hollwegerfeld: Hier machte der Bauer seinen Horror-Fund © Screenshot Google Maps Verständlicherweise reagierte der Bauer auf den Horror-Fund bei Oldenburg nicht sehr besonnen, wodurch er sich jedoch in akute Lebensgefahr brachte. Als er bemerkte, dass er statt einer Kartoffel eine Granate in Händen hielt, warf er sie kurzerhand vom Roder auf den Acker. Wie die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst später vor Ort berichteten, war dieses Verhalten absolut lebensgefährlich und hätte tödliche Folgen haben können.

Horror-Fund während der Kartoffel-Ernte bei Oldenburg: Zünder der Granate war bereits aktiviert

+ Laut Experten war das Verhalten des Bauers hochgefährlich (Symbolbild) © picture alliance / Sebastian Wil

Wie sich herausstellte war der Zünder der Granate aus dem zweiten Weltkrieg bereits aktiviert, als der Bauer den lebensgefährlichen Horror-Fund machte. Durch das Wegwerfen, hätte die Granate in direkter Nähe des Landwirtes explodieren können. Die Experten nahmen die Granate am frühen Nachmittag auf dem Acker in Augenschein und führten eine kontrollierte Sprengung herbei.

Granaten-Fund während der Kartoffel-Ernte bei Oldenburg: Experten erläutern richtiges Verhalten im Ernstfall

Im Zusammenhang mit den aktuellen Horror-Fund bei Oldenburg, bittet die Polizei noch einmal inständig darum, derartige potentiell lebensgefährliche Gegenstände wie die gefundene Granate nicht anzufassen oder ihre Position zu verändern. Jede Verlagerung des Gegenstands kann im Zweifelsfall dazu führen, dass dieser explodiert. In solchen Situationen wird geraten, den Gefahrenbereich umgehend zu verlassen und die Polizei per Notruf zu informieren.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

