Mercedes rast mit voller Wucht in Bank - dann wird klar, was eigentlich los ist

Ein Autofahrer ist mit seinem Mercedes in eine Bank gekracht. Augenblicke später ist klar, was vor der Filiale eigentlich passiert ist.

Oldenburg - Wie nordbuzz. de* berichtet, ereignete sich am Montag, 21. Januar, gegen 16 Uhr ein spektakulärer Unfall in der Cloppenburger Straße in Oldenburg. Einem 75 Jahre alten Mann unterlief ein Fehler, der erhebliche Konsequenzen hatte.

Oldenburg: Mercedes-Fahrer passiert an Bank verheerenden Fehler

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann mit seinem Mercedes auf einem Parklatz einparken, der sich auf der Rückseite des Gebäudes befindet, in dem die Filiale der Oldenburgischen Landesbank untergebracht ist. Dann geschah das Unglück, dass die Bank in ein Trümmerfeld verwandelte.

+ Ein riesiger Schaden entstand durch den Unfall © Nonstopnews

Auto rast in Büro der Oldenburgischen Landesbank

Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte das Automatikfahrzeug beim Versuch vorwärts einzuparken plötzlich und raste durch die Fensterfront eines Büroraums der Bank, durchquerte das Zimmer, brach durch eine Leichtbauwand und kam erst im zweiten Büro zum Stehen.

Unfall in Oldenburg: Fahrer und Hund sind in Mercedes gefangen

+ Der Mercedes hinterließ ein Trümmerfeld © Nonstopnews Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Mitarbeiter der Oldenburgischen Landesbank in den Büroräumen, die völlig verwüstet wurden.

Neben dem 75 Jahre alten Mercedes-Fahrer befand sich auch dessen Hund an Bord des Fahrzeugs. Wie durch ein Wunder wurden die beiden nicht verletzt, konnten sich jedoch nicht aus dem Auto befreien.

Auto rast in Bank-Filiale: Feuerwehr zieht Mercedes mit Seilwinde aus Büro

+ Per Seilwinde musste die Feuerwehr den Mercedes aus dem Büro befreien © Nonstopnews Die alarmierte Feuerwehr musste den Mercedes per Seilwinde aus den Büroräumen ziehen. Ob es durch einen Bedienfehler oder ein gesundheitliches Problem des Fahrers zu dem spektakulären Unfall kam, wird noch ermittelt.

