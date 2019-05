Schock auf Schulweg! Mädchen (8) begegnet Mann - plötzlich öffnet er die Hose

In Oldenburg wurde der Weg zur Schule für ein kleines Mädchen zum echten Albtraum.

In Oldenburg Donnerschwee zeigte sich ein Exhibitionist einem achtjährigen Mädchen

Der Mann sprach das Mädchen auf dem Schulweg an

Er öffnete seine Hose und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand

Die Polizei Oldenburg fahndet nun nach dem perversen Mann

Oldenburg - Ein bislang unbekannter Mann ist dafür verantwortlich,dass der Weg zur Schule für ein acht Jahre altes Mädchen am Mittwoch, 8. Mai, in Oldenburg zum Horror wurde. Wie nordbuzz.de* berichtet, fahndet nun die Polizei nach dem perversen Mann.

Oldenburg: Achtjähriges Mädchen erlebt Albtraum auf Schulweg - perverser Mann öffnet Hose

Der Mann sprach das Mädchen gegen 7.45 Uhr am Otterweg in Oldenburg Donnerschwee an. Der perverse Mann stand nach Aussage des Mädchens mit geöffneter Hose auf dem Gehweg und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand. Als die Kleine an ihm vorbeiging, sprach sie der Mann mit "Moin!"an. Die Achtjährige sei daraufhin sofort weiter gelaufen. In Bremen erlebte ein Disco-Besucher, der sich auf dem Weg nach Hause befand ebenfalls Furchtbares, wie auf nordbuzz.de* zu lesen ist.

Polizei Oldenburg fahndet nach Exhibitionist: Er zeigte Mädchen (8) sein Geschlechtsteil

Als die Schülerin ihrer Mutter von dem schockierenden Vorfall berichtete, verständigte diese umgehend die Polizei, die nun nach dem unbekannten Mann fahndet.

Die Achtjährige beschreibt den Mann vom Vorfall in Oldenburg in ihrer Täterbeschreibung folgendermaßen:

etwa 50 Jahre alt

circa zwischen 1,70 und 1,75 m groß

schlanke Statur

graue Haare

Die Polizei Oldenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

In Bremen kam es jüngst zu dramatischen Szenen, als ein Nachtportier einen Mann empfing, der sich als Gast ausgab, wie nordbuzz.de* berichtet.