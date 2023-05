ESC 2023 im TV und Livestream: Wo das Finale zu sehen ist

Von: Yannick Hanke

Der ESC 2023 wartet mit dem großen Finale auf. Doch wo ist dieses eigentlich im TV und im Livestream zu verfolgen? Der Überblick.

Liverpool – Eingefleischte ESC-Fans haben die Termine eh im Kopf und wer 2023 zum ersten Mal den Eurovision Song Contest verfolgen will, dem seien folgende Daten ans Herz gelegt: Am 9. Mai wird das erste ESC-Halbfinale veranstaltet, zwei Tage darauf folgt das Zweite, ehe am 13. Mai das große ESC-Finale in Liverpool ansteht.

Doch wo können die Halbfinalshows sowie das Finale vom diesjährigen ESC überhaupt verfolgt werden? Welche Sender überträgt das Musikspektakel – und wird es auch einen Livestream geben?

ESC 2023 im TV und Livestream: Wo wird das Finale übertragen?

Nach den Pleiten in den vergangenen Jahren will und muss Deutschland beim ESC 2023 einiges wiedergutmachen. Die großen Hoffnungen ruhen auf den Dark-Rockern Lord of the Lost aus Hamburg. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist Deutschland direkt fürs große ESC-Finale in Liverpool qualifiziert – und muss sich nicht erst noch im Halbfinale für die Entscheidung am 13. Mai qualifizieren.

Außer Acht gelassen werden dürfen die beiden ESC-Halbfinalshows am 9. und am 11. Mai natürlich nicht. Schließlich wird hier das finale Teilnehmerfeld für den 13. Mai ermittelt – und somit auch, welcher Konkurrenz sich die meist ausgeschlafenen Lord of the Lost letztlich stellen müssen. Das erste ESC-Halbfinale am 9. Mai wird von 21:00 bis 23:10 Uhr live auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf der offiziellen ESC-Seite der ARD, eurovision.de, übertragen. Selbiges gilt für das zweite ESC-Halbfinale am 11. Mai.

ESC-Finale 2023 in Liverpool wird auf vier Plattformen übertragen – Barbara Schöneberger führt durchs Rahmenprogramm

Im größeren Ausmaß wird dann das ESC-Finale 2023 aus Liverpool übertragen. Zunächst setzt die ARD altbewährt auf die Rahmensendung „ESC – der Countdown“, die wie schon der deutsche ESC-Vorentscheid von Barbara Schöneberger moderiert und ab 20:15 Uhr im Ersten, auf ONE sowie auf eurovision.de und in der ARD Mediathek übertragen wird.

1. ESC-Halbfinale : wird am 9. Mai von 21:00 bis 23:10 Uhr live auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen

: wird am 9. Mai von 21:00 bis 23:10 Uhr live auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen 2. ESC-Halbfinale : wird am 11. Mai von 21:00 bis 23:10 Uhr live auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen

: wird am 11. Mai von 21:00 bis 23:10 Uhr live auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen „ESC – der Countdown“ : wird am 13. Mai von 20:15 bis 20:55 Uhr live in der ARD, auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen

: wird am 13. Mai von 20:15 bis 20:55 Uhr live in der ARD, auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen ESC-Finale : wird am 13. Mai von 21:00 Uhr bis 0:45 Uhr live in der ARD, auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen

: wird am 13. Mai von 21:00 Uhr bis 0:45 Uhr live in der ARD, auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen „ESC – die Aftershow“: wird am 13. Mai von 0:45 Uhr bis 1:15 Uhr live in der ARD, auf ONE, in der ARD Mediathek sowie auf eurovision.de übertragen

So verhält es sich auch mit dem wohl aus einem Zweikampf bestehendem ESC-Finale, welches von 21:00 bis 0:45 Uhr dauert und das unter anderem live in der ARD verfolgt werden kann. Direkt im Anschluss folgt die ebenfalls von Barbara Schöneberger moderierte Sendung „ESC – die Aftershow“. Auch diese ist im Ersten, auf ONE, auf eurovision.de sowie in der ARD Mediathek zu sehen.

Finale vom ESC 2023 live in der ARD – „Countdown“ und „Aftershow“ auch in der Schweiz und Österreich empfangbar

Übrigens: Erstmalig können sich Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam auf das ESC-Finale einstimmen. Denn die beiden Rahmensendungen des Finales, die aus dem Tate Museum in Liverpool gesendet werden, laufen gleichzeitig im Ersten, auf ORF 1 sowie SRF 1.

Hier wird Barbara Schöneberger ehemalige ESC-Teilnehmer, aber auch prominente Fans vom Eurovision Song Contest aus den drei Ländern empfangen. Mit dabei sind auch die ESC-Kandidaten von Deutschland, Österreich und der Schweiz, also Lord of the Lost rund um Frontmann Chris Harms, Teya & Salena (Österreich) und Remo Forrer (Schweiz). (han)