Dieses eigentlich so einfache Rätsel lässt viele Betrachter verzweifeln

„Was hat 3 Buchstaben, manchmal 8 Buchstaben, aber niemals 7 Buchstaben“: Dieses Rätsel lässt viele im Internet verzweifeln - dabei ist die Lösung so einfach!

München - Knifflige Rätsel sind viel älter als das Internet. Doch durch das WWW verbreiten sie sich oft in Windeseile. Und lassen die Menschen rund um den Globus manchmal erst verzweifeln - und dann in Jubelstürme ausbrechen, wenn sie die Lösung gefunden haben.

So war‘s vor Jahren auch bei einem Zahlen-Rätsel, das die User von tz.de* verrückt gemacht hat - am Ende musste ein Mathe-Dozent ran, um die Lösungsmöglichkeiten an der Tafel aufzuschreiben.

Doch nun wollen wir Ihnen ein ganz anderes Rätsel zeigen. Eines, das auf Englisch, aufgemalt auf einem Schild oder auch getippt bei Reddit, in den vergangenen Monaten und Jahren viele Online-Nutzer verzweifeln ließ.

Um die kleine Sprachbarriere zu vermeiden, haben wir für Sie die deutsche Fassung gebastelt:

Was hat 3 Buchstaben,

manchmal 8 Buchstaben,

aber niemals 7 Buchstaben

Nun könnten wir Ihnen natürlich gleich das Ergebnis des Rätsels erzählen. Aber ein bisschen müssen wir Sie schon noch auf die Folter spannen - sonst wäre es zu leicht. Deswegen finden Sie hier nun einen kompletten Absatz mit eher inhaltsleerem Text, der einfach nur das Rätsel von der Auflösung trennen soll. Haben Sie gut darüber nachgedacht? Haben Sie das Ergebnis rausgefunden? Oder wollen Sie lieber noch etwas darüber nachdenken? Entscheiden Sie selbst, wann Sie den nächsten Absatz lesen.

Auflösung: Die Auflösung ist ganz einfach. Die meisten machen den Fehler, das Ganze als Frage vorzulesen. Dabei ist es gar keine. Und es steht auch kein Fragezeichen am Ende. Na, klingelt‘s? Sie sollten den Satz als Aussage, als Feststellung verstehen. Und wenn der Knoten immer noch nicht geplatzt ist: Das Wort „was“ hat drei Buchstaben, das Wort „manchmal“ acht Buchstaben, das Wort „niemals“ sieben Buchstaben. Wir sagten doch, es ist leicht.

