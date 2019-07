Riesenrad-Unglück: Mann (31) fällt heraus und stirbt

Tragisches Unglück beim Open Beatz Festival in Herzogenaurach. Eine Person stürzte aus einem Riesenrad. Der Mann ist mittlerweile gestorben.

12.18 Uhr: Soeben erreicht uns via Agentur dpa die traurige Nachricht: Nach dem Sturz aus einem Riesenrad auf dem Open Beatz Festival in Herzogenaurach (Bayern) ist ein 31-Jähriger gestorben. Der Besucher des Musikfestes starb in der Nacht auf Sonntag in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Notarzt hatte den Mann nach dem Unglück am Samstag zunächst behandelt, der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Der Grund für den Sturz aus dem Fahrgeschäft war unklar.

Update, 6.03 Uhr: Auf dem Open Beatz Festival Herzogenaurach ist am Samstag ein 31-Jähriger Mann aus einem Riesenrad gefallen und schwebt in Lebensgefahr. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am späten Abend mit.

Der Mann sei nach dem Unfall von einem Notarzt behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Unglücks sei unklar. Open Beatz, Süddeutschlands größtes Open Air-Festival für elektronische Musik, wird seit 2012 zwischen Herzogenaurach und Puschendorf in der Nähe von Nürnberg gefeiert. Nach Angaben der Organisatoren zählt es rund 20.000 Besucher.

Update, 21.55 Uhr: Bei der schwer verletzten Person handelt es sich laut Nordbayern.de um einen 31-jährigen Mann. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin fuhr er mit dem Riesenrad, dann stürzte er demnach aus noch nicht bekannter Ursache aus einer Gondel. Obwohl unmittelbar ein Rettungshubschrauber vor Ort war, wurde der 31-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt.

Wie das Portal weiter wissen will, wurden nun Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Erlangen aufgenommen. Das Riesenrad soll bis Festivalende nicht mehr in Betrieb genommen werden, so Nordbayern.de.

Ursprungsmeldung: Herzogenaurach - Auf dem Open Beatz Festival Herzogenaurach ist am Samstag eine Person aus einem Riesenrad gefallen. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Laut dem Portal nordbayern.de wurde die Person schwer verletzt. Der Polizeisprecher konnte zunächst keine Details nennen.

Wie Nordbayern.de berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 18.50 Uhr. Mit schweren Verletzungen sei die Person zunächst reanimiert worden, dann mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Polizeihubschrauber soll dabei im Einsatz gewesen sein. Die Unglücksursache ist demnach noch unbekannt.

Open Beatz, Süddeutschlands größtes Open Air-Festival für elektronische Musik, findet seit 2012 zwischen Herzogenaurach und Puschendorf in der Nähe von Nürnberg statt. Nach Angaben der Organisatoren zählt es rund 20 000 Besucher.

