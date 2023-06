Tödliche Hai-Attacke in Ägypten: Rettungsschwimmer berichtet über neue erschütternde Details

Von: Martina Lippl

Teilen

Ein Mann ist in Ägypten von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein Rettungsschwimmer schlug Alarm und versuchte ihn noch zu retten.

Kairo – Der Badestrand in einem Touristenressort in Hurghada (Ägypten) war an diesem Tag gut gefüllt. Dann plötzlich sprangen Menschen auf. Vor ihren Augen griff ein Hai einen Schwimmer im strandnahen Gewässer an. Der Mann, ein gebürtiger Russe (23), wehrte sich verzweifelt und schrie um Hilfe. Ein Rettungsschwimmer versuchte ihn noch mit einem Boot zu erreichen – vergeblich.

„Ich dachte, der Mann könne nicht schwimmen“, erzählt ein ägyptischer Rettungsschwimmer nach dem Vorfall der Bild. Er habe den Mann im Wasser immer wieder untergehen sehen. Schnell sei ihm klar geworden, dass es sich um einen Notfall handelte. Mit einem Rettungsboot eilte er dem Opfer zur Hilfe.

Tödlicher Hai-Angriff auf Mann in Hurghada: Überreste schwammen im Meer – „Bin seitdem traumatisiert“

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von diesem entsetzlichen Vorfall aus dem Badeort Hurghada. Die Aufnahmen sind erschütternd. Es sei eine „Raubjagd gewesen“. Der Tigerhai greift den Mann immer wieder an, beißt und zieht ihn unter die Wasseroberfläche. Als der Rettungsschwimmer mit seinem Boot die Unglücksstelle erreicht, ist es bereits zu spät. Das Wasser sei voller Blut gewesen, berichtet der Rettungsschwimmer. Er habe direkt gewusst, dass der Mann nicht mehr zu retten gewesen sei. Dem Opfer hätten Körperteile gefehlt.

Tödliche Hai-Attacke in Ägypten: Ein Tigerhai (Archivfoto) hat einen jungen Mann angegriffen und tödlich verletzt. © IMAGO

In der Nähe habe er jedoch eine Frau im Wasser gesehen, die völlig unter Schock gestanden habe. Der Rettungsschwimmer zog sie aus dem Wasser und brachte sie an Land. Danach sei er mit dem Boot wieder zurück zu dem Mann. Ob es sich bei der Frau um die Freundin des 23-Jährigen gehandelt hat, ist noch offen. Laut ersten Medienberichten sei sie dem brutalen Hai-Angriff entkommen.

„Seit dem Vorfall bin ich traumatisiert. Ich habe nicht mehr geschlafen, kann keinen klaren Gedanken fassen“, sagte der Retter laut Bild. Im Meer seien Überreste des Opfers geschwommen.

Tigerhai tötet Mann (23) am Strand von Hurghada

Quellen bestätigten lokalen Medien, dass der Hai fast den gesamten Körper des Opfers verschlungen habe. Nach der tödlichen Attacke sei der Hai jedoch in Strandnähe geblieben. Fischer konnten das Tier mit einem Netz einfangen. Es soll sich um ein weibliches Exemplar handeln. Laut Al Arabiya soll der Hai vier Meter lang gewesen sein und etwa eine Tonne gewogen haben. Die Maulöffnung sei 80 Zentimeter groß. Im aufgeschnittenen Hai-Magen sollen Körperteile des jungen Opfers gefunden worden sein.

Tödliche Hai-Attacke im Urlaubsparadies: Der Strand in Hurghada gilt als sicher. Boote und Yachten sind in diesem Küstenabschnitt unterwegs. © Screenshot Google Maps

Das ägyptische Umweltministerium schrieb nach der tödlichen Hai-Attacke am Donnerstag (8. Juni 2023) auf Facebook: Der Tigerhai habe ein „auffälliges“ Verhalten gezeigt, das zum Angriff geführt habe. Eine Untersuchung des Hais ergab demnach, dass es sich um denselben Hai handelte, der „frühere Unfälle“ verursacht habe. Der Tigerhai soll weiter im Meeresbiologisches Institut in Hurghada seziert werden, um mögliche Ursachen des Angriffs zu ermitteln, heißt es.

Tigerhai-Weibchen zeigt „auffälliges Verhalten“ – Experten äußern Theorie

Tigerhaie leben im Roten Meer normalerweise in einer Tiefe von 20 bis zu 40 Metern. Warum also hat sich der Tigerhai so nah am Strand im flachen Wasser aufgehalten und den Schwimmer angegriffen? Haie sind zwar gefürchtet, aber auch für Touristen eine Attraktion. Um die Tiere anzulocken, werfen Bootsbesitzer tote Tiere als Köder – eigentlich verboten – ins Wasser.

Das Hai-Weibchen könnte sich aber auch einen sicheren Platz für das Ablegen ihres Nachwuchses gesucht haben, so Meeresbiologen. Vor der Geburt würden die Weibchen diesen Ort von natürlichen Feinden reinigen. Das sei wahrscheinlich der Grund für den Angriff auf den jungen Russen gewesen. Tigerhai-Weibchen können bis zu 82 Jungtiere auf einmal gebären. Tigerhaie gehören, laut der Webseite prowildlife.de zu den „ovoviviparen Knorpelfischen, das heißt, die Jungtiere schlüpfen noch im Mutterleib aus Eiern und werden dann geboren.“

2022 sind zwei Frauen im Touristen-Hotspot Hurghada bei einem Hai-Angriff getötet worden, darunter eine Österreicherin. Das Opfer wollte nur noch einmal kurz schnorcheln gehen. Vor der Küste Australiens kommt es häufiger zu Hai-Attacken bei Surfern. (ml)