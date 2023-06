Skandal an Harvard Universität: Leichenhaus-Chef soll mit Körperteilen gehandelt haben

Von: Eileen Kelpe

Der Manager der medizinischen Fakultät der Harvard Universität soll Leichenteile verkauft haben. Er wird verdächtigt, Teil eines landesweiten Netzwerkes zu sein.

Cambridge – Als „besonders ungeheuerlich“ hat Staatsanwalt Gerard Karam im US-Bundesstaat Pennsylvania am Mittwoch (14. Juni) das Verbrechen beschrieben, das sich an der Harvard Universität zugetragen haben soll. Der Manager des Leichenhauses der renommierten medizinischen Fakultät, Cedric Lodge, habe nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP mehrere Jahre Organhandel betrieben und Leichenteile verkauft. Doch er war offenbar nicht allein, sondern soll Teil eines landesweiten Netzwerks sein. Sechs weitere Personen werden beschuldigt.

Harvard-Universität: Leiter des Leichenhauses soll mit Organen gehandelt haben

Cedric Lodge leitete das Leichenhaus für Harvards Körperspende-Programm und nahm laut der Zeitung Boston Globe Spenderkörper an, koordinierte und überwachte die Einbalsamierung, die Transporte zu Lehrlaboren und die Bestattung nach Ende der Studien. Doch nun wird ihm vorgeworfen, von 2018 bis 2022 „Organe und andere Leichenteile“ vor ihrer Einäscherung gestohlen zu haben, so die Staatsanwaltschaft. Der 55-Jährige solle Teile vom Gelände der Harvard Universität in Boston in sein Haus in Goffstown, New Hampshire, gebracht und sie von dort mit seiner Frau an zwei weitere Beschuldigte verkauft haben.

Der Manager des Leichenhauses soll an der renommierten Harvard Universität mit Körperteilen gehandelt haben. © imago stock&people via www.imago-images.de

Einladung zur „Leichenschau“ in Harvard Universität: Käufer durften aussuchen, was sie kaufen

Die beiden ebenfalls beschuldigten Käufer sollen von Lodge auch in das Leichenhaus eingeladen worden sein, wo er ihnen erlaubt habe, „auszusuchen, was sie kaufen“ wollten. Diese sollen dann die Leichenteile zu höheren Summen weiterverkauft haben. Unter anderem soll auch Haut verkauft worden sei, „um Leder daraus zu machen“, wie Boston Globe berichtete.

Als Teil eines größeren Netzwerks führten die Spuren noch zu weiteren Personen, die ebenfalls mit gestohlenen Körperteilen gehandelt haben sollen: Eine weitere Mitbeschuldigte soll unter anderem auch die Leichen zweier totgeborener Babys, die eingeäschert werden sollten, gestohlen und verkauft haben. Zwei weitere Beschuldigte sollen Leichenteile aneinander verkauft haben – insgesamt 100.000 Dollar sollen dabei im Spiel gewesen sein. (eike/AFP)