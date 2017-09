Originelle Straftat: Unbekannte platzieren Sexpuppe vor Blitzer 

Mit dieser Straftat brachten ein paar kriminelle Spaßvögel womöglich sogar die Beamten zum Lachen: Sie stellten eine lebensgroße Sexpuppe direkt vor einer Radarfalle auf.

Dillingen - Am Donnerstagabend teilte die Polizei in Dillingen mit, dass jemand vor der Geschwindigkeitsmessanlage in der Konrad-Adenauer-Allee eine riesige Gummipuppe aufgestellt hätte. Vor Ort stellten die Beamten laut Focus Online dann fest, dass es sich bei der aufblasbaren Puppe um ein männliches Modell handelte, das direkt vor dem Kameraschacht des Blitzers in Dillingen gestellt worden war.

Auch die Polizisten können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen

„Obwohl auch seitens der Polizei eine gewisse „Originalität“ für den Sachverhalt nicht abgestritten wird, stellt das Unbrauchbarmachen solcher Geschwindigkeitsmessanlagen eine Straftat dar und zieht entsprechende Sanktionen nach sich“, erklärte die Polizei. Die Tat sei den Beamten am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr mitgeteilt worden. Sie suchen nun nach Zeugen.

dpa

