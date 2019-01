Nach tagelanger Suche: Vermisster Artur aus Osnabrück wieder aufgetaucht

Tagelang wurde nach Artur S. aus Osnabrück gesucht. Nun tauchte der 48-Jährige wieder auf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Update vom 26. Januar 2019: Der seit Tagen vermisste Artur S. aus Osnabrück ist am Samstagmorgen in Hasbergen angetroffen worden. Nach Angaben der Polizei ist er unverletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Artur S. vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber

Osnabrück - Derzeit sucht die Polizei nach dem vermissten Artur S. aus Osnabrück. Er wird seit dem 20. Januar vermisst und ist auf ärztliche Hilfe angewiesen. Da er sich gerne im Wald aufhält, wurde bereits per Hubschrauber nach dem 48-Jährigen gesucht, wie nordbuzz.de* berichtet.

Polizei sucht Artur S. aus Osnabrück: Vermisster Mann braucht ärztliche Hilfe

Seit dem 20. Januar ist der vermisste Artur S. aus Osnabrück von seiner Wohnanschrift abgängig. Zuletzt wurde er am 21. Januar in der Nähe des Aldi-Marktes in Hasbergen gesehen. Der Vermisste benötigt ärztliche Hilfe. Wie die Polizei mitteilt, sind heute bereits mehrere Waldgebiete im Bereich Hasbergen mit einem Polizeihubschrauber abgesucht worden, da sich der 48-Jährige gerne im Wald aufhält. Sein Aufenthaltsort ist jedoch weiterhin unbekannt.

Zoll kontrolliert nervösen Autofahrer in Osnabrück - dann blicken Beamte in seinen Müllsack

Vermisst in Osnabrück: Artur S. hält sich gerne im Wald auf - Polizei bittet um Hinweise

Der vermisste Artur S. ist etwa 170 Zentimeter groß und wird als stämmig beschrieben. Bekleidet ist er vermutlich mit einer grünen Winterjacke sowie einer grauen Arbeitshose. Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise per Notruf 110 oder unter 0541/327-2115.

