BMW-Fahrer (18) baut schweren Unfall - Polizei und Feuerwehr halten Angehörige von Trümmerfeld fern

Vom schweren Unfall in Ostfreisland gezeichnetes Auto-Wrack

Bei einem verheerenden Überholmanöver hat ein 18 Jahre alter Fahranfänger mit seinem BMW in Ostfriesland einen schrecklichen Unfall verursacht. Zehn Menschen wurden schwer verletzt.

Update vom 20. November 2018: Als ein 18-Jähriger Fahranfänger im BMW einen entgegenkommenden VW Golf doch bemerkte, versuchte er wieder einzuscheren und rammte dabei mit seinem Auto den Pkw, den er gerade überholen wollte. Bei dem heftigen Zusammenprall wurde der Wagen, an dessen Steuer ein 32 Jahre alter Mann saß, seitlich gegen einen Baum geschleudert.

Das entgegenkommende Auto, das mit einer fünfköpfigen Familie voll besetzt war, rauschte in die Unfallstelle. Ebenso ein 19 Jahre alter Motorradfahrer, der hinter dem Wagen fuhr und auch nicht mehr ausweichen konnte. Polizei und Feuerwehr fanden ein Trümmerfeld vor. Herbeigeeilte Angehörige mussten von den Rettungskräften von der Unfallstelle ferngehalten werden.

Schwerer Unfall in Ostfriesland: Fahranfänger in BMW kracht in VW Golf

Meldung vom 19. November 2018: Ein 18 Jahre alter Fahranfänger verursachte mit einem BMW bei einem gefährlichem Überholmanöver am Samstag, 17. November, gegen 15 Uhr einen Horror-Unfall. Wie nordbuzz.de* berichtet, wurden zehn Personen bei der Massenkarambolage in Ostfriesland schwer verletzt.

Unfall in Ostfriesland: Fahranfänger in BMW übersieht VW Golf

Beim Überholen auf einer schmalen Landstraße in Südbrookmerland in Ostfriesland übersah der 18-jährige Fahranfänger nach Angaben der Polizei einen auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden VW Golf. Hier nahm der Horror-Unfall seinen Lauf.

+ Ergebnis eines missglückten Überholmanövers: zehn schwer verletzte Personen und 75 Rettungskräfte vor Ort © Nonstopnews

BMW verursacht Horror-Unfall bei Ostfriesland: Motorrad kracht in Unfallstelle

Der Wagen des 18-jährigen Fahranfängers sowie der entgegenkommende Pkw prallten frontal ineinander. Kurz darauf rauschte auch noch ein Motorrad in die Unfallstelle. Insgesamt wurden bei dem Horror-Unfall in Ostfriesland zehn Menschen schwer verletzt. Glücklicherweise erlitt jedoch keiner der Beteiligten lebensgefährliche Verletzungen.

+ Das Motorrad, das in die Unfallstelle rauschte © Nonstopnews

Fahranfänger verursacht schweren Unfall bei Ostfriesland: Angehörige werden von Trümmerfeld ferngehalten

Mit einem Aufgebot von 75 Mann waren Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und Notärzte nur wenige Minuten später am Unfallort. Laut Nonstopnews mussten Angehörige, die bereits von dem schlimmen Unfall in Ostfriesland gehört hatten und vor Ort eintrafen, von den Rettungskräften vom Unfallort ferngehalten werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

+ Bei einem gefährlichem Überholmanöver verursachte ein 18 Jahre alter Fahranfänger bei Oldenburg einen Horror-Unfall, bei dem zehn Menschen schwer verletzt wurden. © Nonstopnews

