Der Otto-Katalog wird eingestellt, es lebe das Internet

Der Otto-Katalog war einst die Versandbibel der Nation. Bald erscheint die letzte Ausgabe. Damit endete eine Ära. Ein Nachruf.

Ohne den Otto-Katalog könnten gemeinsame Fernsehabende bald der Horror werden. Vor einigen Jahren warb das Hamburger Unternehmen mit lustigen Spots für seinen Katalog. In einem Clip saß ein Paar auf dem Sofa vor dem TV-Gerät, der Mann schnarchte laut wie ein Bär, die Frau verstand kein Wort vom Film - bis sie ihm mit einem dicken Otto-Katalog mitten ins Gesicht schlug.

"Kataloge braucht man immer", lautete der Werbe-Claim. Mittlerweile braucht jedoch niemand mehr einen. Gerade hat Otto angekündigt, dass sein Hauptkatalog am 4. Dezember zum letzten Mal erscheint. Nach 68 Jahren endet damit eine Ära. Der Katalog stand als Symbol für das deutsche Wirtschaftswunder und die alte BRD.

Noch in den 90er-Jahren waren jedem im Land auch dank omnipräsenter Radiowerbung die drei Worte "Otto Versand Hamburg" präsent, so wie heute "Seitenbacher-Müsli" und "Carglass". Das 1949 gegründete Unternehmen war neben Neckermann und Quelle das virtuelle Kaufhaus der Deutschen, bevor es den Begriff überhaupt gab. Die beiden Konkurrenten sind längst pleite und Geschichte. Otto dagegen hat sich zu einem deutschen Amazon verwandelt. 95 Prozent der sieben Millionen aktiven Kunden bestellen bereits jetzt beim zweitgrößten Onlineshop Europas im Netz. "Die Digitalisierung ist das Beste, was uns passieren konnte", sagt Firmen-Chef Marc Opelt. An den fast drei Milliarden Euro Gesamtumsatz hatte der Hauptkatalog zuletzt nur noch einen einstelligen Anteil. "Unsere Kunden", sagt Opelt, "haben den Katalog sukzessive selbst abgeschafft, weil sie ihn immer weniger nutzen."

Dabei war der einst eine Art Bibel für Mode von der Stange. Auf dem Cover lockten Models wie Claudia Schiffer, Heidi Klum und Cindy Crawford die Kunden. Das war selbst 1997 noch so, als der Katalog zum ersten Mal auch komplett digital erschien. Schon damals kündigte sich das Ende eines Zeitalters an, das 1950 mit dem ersten Katalog begonnen hatte. Kurz nach Kriegsende gab es nur 14 Seiten, aber gleich 28 Paar Schuhe. Die Auflage lag bei 300 Exemplaren. Schon bald führte Otto als Pionier den Kauf auf Rechnung ein. Das Motto lautete "Vertrauen gegen Vertrauen". Im Zeitalter der Kreditkarte und der Bitcoins muss man darüber schmunzeln.

Heute bietet der Konzern, der auch die Nummer eins im deutschen Online-Möbelhandel ist, zwei Millionen Produkte von 6800 Marken an. Der Katalog, der zuletzt in einer Auflage von vier Millionen Exemplaren erschien, wird nach der Ausgabe Frühjahr/Sommer 2019 Geschichte sein. Was bleibt also? Zum einen die Erkenntnis, dass es nur noch einen relevanten Katalog gibt, den von Ikea, das Zentralorgan der globalisierten Gesellschaft mit einem Einheitsgeschmack. Zum anderen, dass es nur der Otto-Katalog geschafft hat, in den Sprachgebrauch einzugehen. Wer bei Wikipedia den Begriff sucht, erfährt, dass das Paket von Sicherheitsgesetzen, das Bundesinnenminister Otto Schily einst beschloss, in Anlehnung an die Versandbibel ebenfalls "Otto-Katalog" genannt wird.