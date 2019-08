20-Jähriger beim Drogen-Abwiegen erwischt - ein Detail ließ ihn auffliegen

Im westfälischen Paderborn hat sich ein junger Mann zwischen Bäumen und Sträuchern ein Drogen-Geschäft aufgebaut. Die Polizisten erwischten den Dealer auf frischer Tat. Der Beschuldigte hatte einen entscheidenden Fehler gemacht.

Drogengeschäft in Paderborn aufgedeckt

Polizei erwischt Dealer im Wald

Staatsanwaltschaft beantragt Durchsuchungsbefehl

Paderborn - An einer Böschung zur Bahnstrecke am Weißdornweg in Paderborn hatte es sich der 20-Jährige bequem gemacht. In einem Waldstück errichtete er, zwischen Bäumen und Sträuchern, einen Drogenladen. Der junge Mann nahm einige Äste, die ihm als Schutzwand dienten. Eine Plane zwischen den Stämmen bildete das Dach. In der Behausung stand eine Waage, mit der er Marihuana abwog. Plötzlich wird er von einer Polizeistreife überrascht, wie owl24.de* berichtet.

Drogenladen in Paderborn aufgeflogen

Die Beamten hatten an der Böschung zur Bahnstrecke an der besagten Straße in Paderborn mehrere Pfade gefunden. So wurden sie auf den Drogenladen aufmerksam. In der Behausung befanden sich folgenden Gegenstände:

Stühle

eine Sitzbank

ein Tisch,

ein Holzkohle-Grill

ein Garderobenständer

Als der Dealer am vergangenen Donnerstag in seinem Versteck in Paderborn Marihuana abwog und in Tütchen verpackte, wurde er von den Ermittlern auf frischer Tat ertappt. Da der Beschuldigte während der Tat Kopfhörer trug und Musik hörte, bemerkte er die Streife nicht. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Staatsanwaltschaft Paderborn ermittelt

Die Beamten beschlagnahmten in der Behausung mehrere Drogentütchen und Verkaufszubehör. Außerdem sahen sie, dass auf einem Stuhl die Preise für die Drogen notiert wurden. Etwa 0,8 Gramm Marihuana wurden demnach für zehn Euro verkauft. Ein Kilo sollte 5.000 Euro kosten. Die Staatsanwaltschaft Paderborn wurde schließlich eingeschaltet. Sie beantragte einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des Tatverdächtigen beim Amtsgericht. Nach der Zustimmung eines Richters wurde die richtige Wohnung des 20-Jährigen auf den Kopf gestellt. Dort fanden die Ermittler drei weitere Marihuana-Tütchen. Wegen es Verdachts illegalen Drogenhandels wurde ein Strafverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

