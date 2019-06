Feuerwehrmann bei Großbrand verletzt – Kräfte stundenlang im Einsatz

Großbrand in Paderborn: Am Donnerstagabend kam es zu einem Feuer in einem Entsorgungsbetrieb. Dabei standen 1.800 Kubikmeter Müll in Flammen.

Brand in Entsorgungsfirma in Paderborn

Bevölkerung gewarnt

60 Feuerwehrleute im Einsatz

Paderborn – In der Südstadt war am Donnerstagabend (27. Juni) eine große Rauchwolke zu sehen. Grund war ein Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes Peitzmann am Atlaswerk. Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern brannten Mischabfälle, wie owl24.de* berichtet.

Großbrand in Paderborn: Bevölkerung gewarnt

Die Feuerwehr rückte um 18.35 Uhr aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-Apps NINA und Katwarn gebeten, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster zu schließen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand in Paderborn jedoch relativ schnell unter Kontrolle bringen. Die offene Halle, unter der der Müll gelagert wurde, hat bei dem Brand einiges abbekommen: Durch die enorme Hitze wurden die Stahlträger schwer beschädigt. Ihre Standfestigkeit muss nun durch einen Statiker geprüft werden. Wegen der Trockenheit kam es in Brandenburg ebenfalls zu einem Großbrand. Auf dem betroffenen Gelände wird Munition gelagert. Die Lage ist angespannt.

Zweiter Einsatz an Brandstelle in Paderborn

Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf. Nachdem der noch glimmende Abfall unter freien Himmel gezogen wurde, sollte endgültig gelöscht werden. Gegen 2.50 Uhr in der Nacht bemerkte ein Sicherheitsmann des Paderborner Unternehmens ein erneutes Glimmen im Müllberg. Deshalb rückten die Einsatzkräfte erneut aus.

Als Brandursache wird eine Selbstentzündung durch Batterien oder ähnliches vermutet. Die Polizei ermittelt noch in dem Fall. Bei dem Brand in Paderborn entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Erst im Mai berichtete owl24.de* über einen Großbrand in einer Paderborner Entsorgungsfirma. In diesem Fall wurde das Gebäude jedoch völlig zerstört.

