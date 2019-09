Hitlergruß und Hakenkreuze – Verwirrter Mann warnt vor Salafisten

"Heil Hitler"! Mit diesem Ausruf und dem Hitlergruß fiel ein Mann am Samstag an einem Bahnhof im Kreis Paderborn auf. Doch damit war es nicht getan. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Verbotene Symbole im Kreis Paderborn

Mann bedroht Krankenhaus-Personal

In Psychiatrie eingewiesen

Altenbeken/Kreis Paderborn – Am vergangenen Wochenende machte ein offenbar verwirrter Mann (42) an mehreren Orten im Kreis Paderborn auf sich aufmerksam. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Altenbeken rief er "Heil Hitler", während er den Hitlergruß zeigte. Gleichzeitig warnte er vor Salafisten, die sich in Kirchen aufhalten würden, wie owl24.de* berichtet.

Paderborn: Hakenkreuze an Kirchen

Am selben Tag wurden daraufhin an Kirchen in Schwaney und Buke Hakenkreuze gefunden. Auch an der Tür eines Pfarrheims in Altenbeken fand man weitere Hakenkreuze. Ein Vorfall im St. Vincenz Krankenhaus in Paderborn brachte die Polizei dann auf die Spur eines Mannes. Von dort aus wurden die Beamten alarmiert, weil ein Mann verlangte, den Kardinal zu sprechen und das Personal bedrohte.

Erfolgreiche Fahndung im Raum Paderborn

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung führte in Paderborn nur wenig später zu einem Mann, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf. Es handelte sich um einen 42-jährigen Deutschen, der ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Psychiatrie eingewiesen. Die Ermittlungen werden nun vom Staatsschutz in Bielefeld übernommen.

Vor Kurzem verhaftete die Polizei einen besonders dreisten Drogendealer in Paderborn. Der Mann hatte sich in einem Waldstück einen kleinen Laden für seine Geschäfte aufgebaut. Owl24.de berichtete kürzlich über einen Autofahrer aus Paderborn. Als Beamte ihn kontrollieren wollten, machte er ihnen plötzlich unter Tränen ein Geständnis.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.