Hund stirbt bei Wohnhausbrand - 25 Menschen evakuiert 

In einem Mehrfamilienhaus ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Hund fiel den Flammen zum Opfer. Zwei weitere Haustiere konnten gerettet werden.

Ein Hund stirbt bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Paderborn-Sennelager

Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, brannte vollständig aus

Den Rettern gelang es, zwei weitere Haustiere vor einem qualvollen Tod zu bewahren

Paderborn (NRW) - Dramatische Szenen haben sich in einem Mehrfamilienhaus in Paderborn zugetragen. Ein Brand brach in einer Wohnung des Gebäudes an der Bielefelder Straße im Ortsteil Sennelager aus. Dabei starb ein Hund und eine Person musste ambulant behandelt werden.

Brand in Mehrfamilienhaus in Paderborn endet für einen Hund tödlich

Wie die Feuerwehr Paderborn über Facebook mitteilte, wurde der Brand in dem Wohnhaus am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr festgestellt. Als die Rettungskräfte den Einsatzort an der Bielefelder Straße erreichten, befanden sich noch Bewohner in dem Gebäude, berichtet owl24.de*.

Starke Rauchentwicklung in dem brennenden Objekt in Paderborn erschwerten die Situation zunächst. Eine Wohnung in der ersten Etage stand lichterloh in Flammen. "Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät", berichteten die Einsatzkräfte. 25 Menschen mussten bei dem Brand in Paderborn evakuiert und von Notfallseelsorgern betreut werden.

Feuerwehr Paderborn rettet zwei weitere Haustiere aus dem brennenden Gebäude

Personen wurden bei dem Wohnhausbrand in Paderbor n nicht ernsthaft verletzt. Ein Bewohner musste ambulant behandelt werden. Anschließend konnte er jedoch wieder aus der Obhut des Rettungsdienstes entlassen werden.

Der Feuerwehr Paderbo rn gelang es außerdem zwei Kaninchen aus der brennenden Wohnung zu retten. Die Haustiere wurden der Besitzerin übergeben. Gegen 20.15 war der Wohnhausbrand gelöscht. Die Retter konnten in den Räumlichkeiten, in denen die Flammen loderten, niemanden antreffen.

Ermittlungen in Paderborn: Wie kam es zu dem Wohnhausbrand?

Die Ursache des Brandes in dem Mehrfamilienhaus in Paderborn-Sennelager ist laut Polizei und Feuerwehr noch unklar. Auch die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Das Gebäude wurde durch das Feuer jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Lübbecke konnten die Ermittler hingegen nun neue Details zu der Brandursache nennen, wie owl24.de* berichtet.

