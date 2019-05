Fünf Feuer an zwei Tagen – Polizei sucht nach Brandstiftern

Am Freitag brannte unter anderem eine Gartenhütte in Paderborn.

Am Freitag und Samstag standen im westfälischen Paderborn mehrere Gebäude in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Paderborn – Insgesamt brannte es am Wochenende fünfmal in Paderborn. Die Polizei glaubt nicht an einen Zufall. Da von Brandstiftung ausgegangen wird, erbitten die Beamten nun Hinweise von Zeugen, wie owl24.de* berichtet.

Paderborn: Fünf Brände am Wochenende

Am Freitagabend brannte es dreimal im Raum Paderborn. Der erste Alarm ging gegen 18.25 Uhr ein. An der Andreasstraße stand ein älteres Gartenhaus in Flammen. Nur fünf Minuten später brannte ein ungenutzter Ponystall an der Brandisstraße.

Die Feuerwehr Paderborn konnte das Feuer an der Andreasstraße unter Kontrolle bringen.

Um 19.55 Uhr dann der dritte Alarm: Ein alter Schuppen auf einem ungenutzten Gelände zwischen Luise-Hensel-Straße und Philosophenweg. Die Flammen schlugen von dem Schuppen auf ein unbewohntes Haus über, die Feuerwehr Paderborn konnte jedoch einen größeren Schaden verhindern.

Polizei vermutet Brandstiftung in Paderborn

Am Samstag dann ein Einsatz mit hohem Sachschaden: Auf einem Firmengelände an der Wollmarktstraße in Paderborn brannte es gegen 18.30 Uhr unter einem ungenutzten Vordach. Die Flammen griffen auch auf ein anderes Gebäude sowie ein Trafohäuschen über. Der Schaden betrug etwa 20.000 Euro. Eine angrenzende Kegelbahn konnte vor den Flammen geschützt werden.

Auch bei dem Brand an der Wollmarktstraße konnte die Feuerwehr Paderborn Schlimmeres verhindern.

Um kurz vor 23 Uhr brannte eine Hecke an der Benhauser Straße in der Nähe des Bahnübergangs. Beamte der Paderborner Polizei entdeckten den Brand rechtzeitig und konnten die Flammen mit einem Autofeuerlöscher ersticken.

Mehrere Brände: Polizei Paderborn sucht Zeugen

Da die Polizei bei dieser Dichte an Bränden in der Stadt von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Deshalb werden Zeugen gesucht, die zu den jeweiligen Zeiten etwas verdächtiges beobachtet haben. Wer kann sich an Personen oder andere Auffälligkeiten erinnern? Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Nummer 05251/3060 entgegen.

Erst vor Kurzem landete ein krasser Fall aus Paderborn endlich vor Gericht: Ein Mann geriet vor einer Disko in einen Streit. Kurz darauf wird er von einem Auto erfasst und 60 Meter mitgeschleift.

