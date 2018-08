Mann entdeckt Kugeln in seiner Garage - dann rückt die Bundeswehr an

Explosiver Fund in Paderborn: Bundeswehr im Einsatz (Symbolfoto).

Einen explosiven Fund machte am Dienstag (31. Juli) ein Mann aus Paderborn. Er rief die Polizei. Wenig später stand bei ihm die Bundeswehr auf der Matte.

Paderborn – Das sein Munitionsfund wie eine Bombe einschlagen würde, hätte ein Grundstückseigentümer aus Paderborn sicher nicht gedacht. Der Mann entdeckte das explosive Material auf seinem privaten Hof an der Dubelohstraße. Das gefährliche Zeug lag in seiner Garage zwischen Autoteilen. Die alarmierten Beamten wussten sich nicht besser zu helfen und forderten die Bundeswehr zur Unterstützung an.

Die ganze Geschichte lesen Sie bei unseren Kollegen von owl24.de.

