Pamela Reif: Neues Ranking offenbart ihre Einnahmen pro Video

Eine kürzlich veröffentlichte Analyse verrät, welche Summen die Karlsruher Influencerin Pamela Reif mit gerade mal einem Video-Clip auf Youtube verdient.

Karlsruhe - Model Pamela Reif erlebt gerade einen Hype. In Zeiten von Corona boomt die Online-Sport-Branche, ihre Videos werden weltweit angeklickt und ihre Follower-Zahl steigt täglich. Dass die Karlsruherin mit ihren 24-Jahren bereits Millionärin ist, ist wohl kein Geheimnis mehr. Doch was verdient die Influencerin pro Video? Ein aktuelles Ranking von „Garden of Life“, Hersteller von Bio-Nahrungsergänzungsmitteln, nahm 130 Topverdiener auf YouTube genauer unter die Lupe und schätzte ihre Einnahmen. Fitness-Model Pamela Reif führt die Liste mit großem Abstand an - schon mit einem Video verdient sie so viel wie andere Menschen mit mehreren Monaten Arbeit.

Wie BW24* berichtet, verdient Pamela Reif mit nur einem Video diese unfassbare Summe.

