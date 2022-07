Pannen-Fahrzeug auf Autobahn – Polizei entdeckt Löwe in Kleintransporter

Von: Peter Kiefer

Die Polizei entdeckte in einem Kleintransporter, der eine Panne auf der A5 bei Offenburg (Baden-Württemberg) hatte, eine Löwin aus der Ukraine. © Christina Häußler/Einsatz-Report24

Baden-Württemberg - Als die Polizei zu einer Auto-Panne auf der A5 gerufen wird, schaut plötzlich eine große Löwin die Helfer an. Lesen Sie hier den kuriosen Einsatz:

Bei diesem tierischen Einsatz hat die Polizei sicher nicht schlecht gestaunt! Zunächst klingt alles nach Routine, als eine Polizeistreife am Mittwochnachmittag (27. Juli) zu einem Fahrzeug gerufen wird, dass auf der A5 in Höhe der Anschlussstelle Offenburg (Baden-Württemberg) mit einer Panne liegengeblieben ist.

