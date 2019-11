Genau hinsehen! Entdecken Sie das total abgedrehte Detail auf diesem Foto?

Sehen Sie das skurrile Detail? In der Mitte könnten Sie fündig werden.

Sehen Sie das absurde Detail auf diesem Foto, das die Reddit-Nutzer rätseln lässt? Es dürfte vor allem bestimmte Fans begeistern.

Das Foto einer Parade lässt die Reddit-Nutzer rätseln.

Nicht jeder entdeckt gleich das abgedrehte Detail.

Schauen Sie sich die vorderste Reihe mal genauer an.

Washington - Hach ja, wieder ein Suchbild! Im Netz gibt es zahlreiche Fans der Fotos, die ein verstecktes Detail enthalten. Das man erst sucht und sucht und sucht und sucht. Und dann, wenn man es entdeckt hat (oder gegebenenfalls durch Hinweise drauf kommt), fällt es einem wie Schuppen von den Augen - und die Verblüffung ist umso größer. Wie etwa bei dieser optischen Täuschung.

Foto von Parade lässt Reddit-Nutzer rätseln: Sehen Sie‘s?

Ein Foto dieser Art ist am Sonntag (24.11.) bei Reddit in einem entsprechenden Unterforum gelandet. Wo es geknipst wurde, ist nicht klar. Frisch entstanden ist es allerdings nicht, es scheint schon länger im Netz zu kursieren. Das Foto wurde offenbar bei einer Parade aufgenommen. Im Einsatz sind sowohl Cheerleader als auch Marine-Männer, die teils „Go Navy“-Schilder hochhalten. Alle stehen gemeinsam auf dem Rasen, das Publikum im Hintergrund ist zahlreich. Auf den ersten Blick wirkt das Bild wie ein Schnappschuss - denn die Perspektive ist seltsam, und die Cheerleader drehen dem Fotografen den Rücken zu.

Das Foto enthält aber ein verstecktes Detail, das SEHR schwer zu erkennen ist. Man braucht schon gute Augen. Oder eine gute Gabe, um so etwas zu entdecken. Oder beides. Aber wir wollen es noch nicht verraten.

Auch Reddit-Nutzer tun sich offenbar schwer damit. „Schaut Richtung Mitte, falls ihr Probleme habt“, lautet ein Tipp. Doch auch das hilft nicht allen. „Wonach suchen wir in der Mitte?“, lautet eine Antwort. „Ha, ich habe ihn dort definitiv nicht gesehen“ eine weitere.

Ah! Zwischen den Männern verbirgt sich ein „Star Wars“-Stormtrooper

Ihn? Wer ist ihn? Na gut, wir lösen auf: Zwischen allen Männern in Uniform verbirgt sich ein verkleideter Mann. In Stormtrooper-Uniform. Selbst „Star Wars“-Fans dürften es schwer haben, die weiße Figur zwischen all den weiß gekleideten Herren zu entdecken.

+ Jetzt sehen Sie ihn aber: Ein Stormtrooper hat sich auf die Parade geschmuggelt. © Reddit

„Da ist ein Stormtrooper am Schwingen“, schreibt jemand, der‘s entdeckt hat. „Nett“ findet‘s ein anderer. Ob hier Photoshop im Spiel war, bleibt übrigens unklar.

