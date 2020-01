Messerattacke bei Paris: Ein Toter und mehrere Verletzte - Hintergrund unklar

Bei einer Messerattacke in Villejuif ist Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch getötet worden.

Update 16.25 Uhr: Bei der Messerattacke in der Nähe von Paris wurde ein Mensch getötet und zwei weitere Menschen verletzt, einer davon schwer. Wie die afp aus Ermittlerkreisen erfuhr, hatte ein Mann gegen 14.00 Uhr in einem Park in Villejuif mehrere Passanten mit einem Messer angegriffen. Das Tatmotiv ist noch unklar.

Paris - Bei einer Messerattacke südlich von Paris ist Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch getötet worden. Das berichteten mehrere französische Medien am Freitag übereinstimmend. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht.Mehrere Menschen wurden bei der Attacke am Freitagnachmittag in Villejuif südlich von Paris verletzt - einige von ihnen schwer. Die genaue Zahl der Verletzten und der Hintergrund des Vorfalls waren zunächst unklar. Villejuif liegt nur rund zehn Kilometer von Pariser Innenstadt entfernt.

Erst Ende November ist es mitten in London auf der London Bridge zu einer Messerattacke gekommen, bei der zwei Passanten getötet und mehrere verletzt worden sind.

Messerattacke in Paris: Täter „neutralisiert“ - Hintergründe noch unklar

Ein Mann soll mehrere Menschen wahllos mit einem Messer angegriffen haben. Er sei „neutralisiert“ worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Wenn die Sicherheitskräfte in Frankreich von „neutralisieren“ sprechen, meinen sie in der Regel, dass der Täter außer Gefecht gesetzt wurde. Es ist aber nicht klar, ob er getötet wurde oder nicht. Medienberichten zufolge wurde er von der Polizei erschossen.

Erst im Oktober hat es in der Nähe von Paris eine tödliche Messerattacke gegeben. Zwei Opfer überlebten den Angriff nicht. Auch am Hauptbahnhof in München wurde ein Polizist im Dezember bei einem Messerangriff schwer verletzt.

