Insider zeigt geheimen Friedhof im Europa-Park mit echten Gräbern

Eigentlich steht der Europa-Park für turbulenten Freizeitspaß. Doch inmitten des Parks verbirgt sich ein gruseliger Ort, an dem es ungewöhnlich ruhig zugeht.

Rust - Buntes Treiben, Menschenmengen und Action: Eigentlich gilt der Europa-Park als ein Ort, wo das blühende Leben herrscht. Neben all dem Trubel gehen verborgene, eher weniger stark frequentierte Schauplätze häufig unter. Wer auf der Suche nach „Lost Places“ in Deutschlands größtem Freizeitpark ist, wird vor allem auf dem TikTok-Kanal von donixde alias „Thrill Guy“ fündig – ein Park-Influencer, der für seine Insidertipps bekannt ist. In einem aktuellen Clip nimmt er Besucher mit zu einem geheimen Friedhof inmitten des Parks.

Europa-Park: Influencer zeigt unbekannten Friedhof im Video

„Ein echter Friedhof mitten im Europa-Park und Leichen – das glaubt ihr mir nicht?“, fragt der TikToker seine Follower. Einen Kameraschwenk später steht er vor einer kleinen, gelben Kapelle. Diese liegt recht unscheinbar im niederländischen Themenbereich, ein paar Schritte entfernt vom Historama. Laut donixde gebe es in dem kleinen Garten rund um die Kapelle sogar noch echte Gräber. „Leben und Tod liegen hier sehr nah beieinander.“

„Die Frage ist natürlich, wie kommt ein Friedhof in einen Freizeitpark?“, fragt der Thrill Guy, um direkt im Anschluss die Antwort zu liefern: „Diese Kapelle, die ihr hier im Hintergrund seht, ist zwei Jahrzehnte vor der Eröffnung des Europa-Parks entstanden – und zwar 1955.“ Inzwischen sei der Friedhof allerdings nicht mehr aktiv. „So, wie ich das gelesen habe, sind das die Gräber der früheren Schlossbesitzer.“

Böcklinkapelle/Marienkapelle Die Böcklinkapelle bzw. Marienkapelle befindet sich im holländischen Themenbereich, direkt gegenüber des Mini-Scooters und unmittelbar neben dem Rundfahrgeschäft „Fliegender Holländer“. Der letzte Stammherr von Rust, Ruprecht Böcklin von Böcklinsau, ließ sie von 1945 bis 1955 als Grabkapelle erbauen. An der Außenwand der Kapelle befinden sich Grabtafeln und Grabsteine der Familie Böcklin und ihrer Verwandten.

Wie bereits viele seiner Videos stößt auch der Friedhof-Clip des Park-Influencers auf großes Interesse bei den Fans. Mehr als 736.000 mal wurde der Clip aufgerufen und erhielt mehr als 48.300 Likes (Stand: 22. Mai, 15.38 Uhr). In der Kommentarspalte ist zu lesen, dass einige Nutzer den „Lost Place“ noch nicht kannten. „Hammer, wusste ich nicht“, schreibt etwa ein User. „Habe mich immer gewundert über diese Kapelle“, kommentiert eine andere.

Europa-Park: Insider zeigt auf seinem Kanal „Lost Places“ im Park

Wenn es um geheime Orte im Europa-Park geht, ist donixde ein absoluter Profi. Der Familienvater, der laut eigenen Angaben rund alle zwei Wochen im Park zu Besuch ist, kennt den Park wie seine Westentasche. Auf seinem TikTok-Kanal findet man zahlreiche weitere, weitgehend unbekannte Orte – etwa einen mit tollem Ausblick sowie „einen der schönsten Plätze“ zum Entspannen.