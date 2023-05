Ganzer Parkplatz bekommt Strafzettel – Gemeinde rudert jetzt zurück: „Möchten uns entschuldigen“

Auf einem Parkplatz in Großbritannien erhielt jedes einzelne Fahrzeug einen Strafzettel (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Matthias Bein

In einer britischen Kleinstadt erhielt jedes einzelne Auto auf einem Parkplatz einen Strafzettel. Im Netz entbrennt eine Diskussion über die Hintergründe.

München/High Wycombe – In der beschaulichen Kleinstadt High Wycombe in der Grafschaft Buckinghamshire in Südengland trug sich diese Woche Erstaunliches zu. Als eine Pendlerin am Montag (15. Mai) zurück zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass nicht nur sie, sondern jeder Wagen auf dem gesamten Parkplatz einen Strafzettel erhalten hatte. In allen Windschutzscheiben flatterte ein gelbes Knöllchen. Was war passiert?

Jedes Auto auf Parkplatz in England erhält Strafzettel in Höhe von rund 80 Euro

Die 48-jährige Pendlerin berichtete dem britischen Fernsehsender BBC, sie hätte am Montag gegen 7 Uhr morgens britischer Zeit auf dem Parkplatz an der Duke Street in High Wycombe geparkt und ihr Parkticket über die App gelöst. Aus purer Gewohnheit habe sie einen Blick auf die Parkplatzschilder geworfen, aber keine besonderen Hinweise gesehen. Offenbar habe es ein DIN A4 großes Schild „irgendwo auf dem Parkplatz“ gegeben, dass das Parken wegen Bauarbeiten verboten sei, habe man ihr später erklärt. „Aber ich habe das nicht gesehen und der Rest des Parkplatzes anscheinend auch nicht“, so die Pendlerin weiter.

Der Strafzettel belief sich auf 70 britische Pfund, umgerechnet rund 80 Euro. „Das war natürlich äußerst enttäuschend, da wir mit der Bezahlung des Parkplatzes unsere Pflicht erfüllt hatten“, so die 48-Jährige weiter. Aus ihrer Sicht handelte es sich ganz offenbar um schlechte Kommunikation der Gemeinde, „da offensichtlich niemand bemerkte, dass wir hier nicht parken dürfen.“

In den sozialen Medien sorgte der Vorfall für viel Aufsehen – und für einige Fragen. Auf der Plattform Reddit wurde das Bild mit dem Titel „Der Parkwächter am Bahnhof High Wycombe hat heute seinen Bonus erhalten“ geteilt – darunter entbrannte eine Diskussion mit über 600 Kommentaren. „Nach dem fünften Auto muss der Aufseher doch gedacht haben, dass hier etwas nicht stimmt?“, fragte sich etwa ein Reddit-Nutzer. Ein anderer Kommentator auf Twitter lieferte direkt die Begründung dafür mit: „Es muss die Sternstunde dieses Beamten gewesen sein.“ Ein weiterer vermutete, da habe „jemand wohl die tägliche Quote erfüllen müssen.“

Fehler der Gemeinde? „Wir möchten uns bei den Menschen entschuldigen!“

Fast noch spektakulärer als ein ganzer Parkplatz voller Strafzettel war die Reaktion der lokalen Gemeinde. Offenbar habe man einen Fehler gemacht, hieß es. „Wir möchten uns bei den Menschen entschuldigen, die diese Woche auf den Parkplätzen Railway Place und Duke Street in High Wycombe geparkt haben und während einer Schließung des Parkplatzes Strafzettel erhalten haben“, sagte Steven Broadbent, Kabinettsmitglied des Stadtrats für Verkehr, laut einem BBC-Bericht. Seine Aussage zeigte nicht nur Einsicht. Sie wies zudem darauf hin, dass ein ähnliches Problem offenbar an einem weiteren Parkplatz an der Railway Plane aufgetreten war.

Es hätte nur eine kleine Anzahl von Parkplätzen geschlossen werden sollen, um Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu installieren, „und nicht der gesamte Parkplatz“, erklärte der Politiker die Hintergründe. Man habe die Bürger zudem nicht rechtzeitig über diese Maßnahme informiert. „Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten“, so Broadbent weiter. Die Strafzettel seien hinfällig, wer bereits bezahlt habe, erhalte den Betrag zurück. Am Ende waren die Knöllchen in High Wycombe also nur ein kurzer Schock für die Autofahrer.

