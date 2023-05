Dating-Burnout: Darum vergeht immer mehr Menschen die Lust an der Partnersuche

Von: Nina Brugger

Was sich eigentlich immer leicht anfühlen, Spaß machen und ein bisschen aufregend sein sollte, wird zur Qual. Wer unter einem Dating-Burnout leidet, hat die Lust am Dating verloren.

Kassel – Hin und Her swipen, neue Leute kennenlernen, ein bisschen flirten, eine gute Zeit haben. Und vielleicht einen Partner oder Partnerin finden. Online-Dating macht vielen Menschen Spaß. Eigentlich. Denn immer mehr Menschen sind gelangweilt und müde von der Partnersuche und schon beim Anblick von Tinder, Parship und Co. frustriert. Sie leiden am sogenannten „Dating-Burnout“.

Keine Lust mehr auf Dating: Das steckt hinter Dating-Burnout bei der Partnersuche

Von der einen App in die andere. Wer online datet, um ernsthaft nach einem neuen Partner oder Partnerin zu suchen und eine harmonische Beziehung zu haben, nutzt meist nicht nur eine Dating-App. Oft ist es auch nicht nur eine Person, der man schreibt. Und wahrscheinlich hat man auch schon eine gewisse Anzahl an Dates hinter sich – trotzdem hat es noch nicht gefunkt und man steckt plötzlich fest: In immer wieder denselben Situationen, mit immer wieder demselben Smalltalk und denselben Fragen. Das ist nicht nur anstrengend, sondern auch ermüdend.

Die Folge: Ein Dating-Burnout. Was ein Burnout ist, wissen die meisten: Erschöpfung, Stress, Überlastung – oft durch den Arbeitsplatz oder den Haushalt. Betroffene sind ausgebrannt und ermüdet, leiden unter enormen Druck. Und das kann auch in Bezug auf Partnersuche passieren. Nachrichten zu beantworten, fühlt sich wie ein Zwang an, nur halbseiden trifft man sein Date oder sagt es vielleicht gleich ganz ab. Dating wird zu einer Stress-Situation.

Partnersuche: Was kann man gegen ein Dating-Burnout tun?

Während Online-Dating teilweise sogar gefährlich werden kann, steht eines fest: Es führt schnell zu einer Reizüberflutung. Die Auswahl ist riesig, dazu kommt: Es gibt immer mehr Dating-Apps. Das führt schnell zur Überforderung. Was helfen kann, einem Dating-Burnout vorzubeugen? Laut focus.de hilft Folgendes:

Nur eine Plattform: Um ein Dating-Burnout vorzubeugen, kann es helfen, sich für nur eine Plattform zu entscheiden. Und sich von den anderen abmelden.

Um ein Dating-Burnout vorzubeugen, kann es helfen, sich für nur eine Plattform zu entscheiden. Und sich von den anderen abmelden. Bewusster daten: Bei der Partnersuche bewusst swipen – nach ähnlichen Interessen oder Hobbys. Und weniger nach dem Aussehen.

Bei der Partnersuche bewusst swipen – nach ähnlichen Interessen oder Hobbys. Und weniger nach dem Aussehen. Wenig schreiben: Viel Texten kann zwar Spaß machen und die Freude auf ein Kennenlernen verstärken – aber: Nur durch ein Treffen findet man heraus, ob man sich wirklich sympathisch findet.

Viel Texten kann zwar Spaß machen und die Freude auf ein Kennenlernen verstärken – aber: Nur durch ein Treffen findet man heraus, ob man sich wirklich sympathisch findet. Limitierte Zeiten: Bewusste Auszeiten vom Online-Dating nehmen oder sogar nur zu bestimmten Uhrzeiten Dating-Apps nutzen.

Slow-Dating: Der Trend gegen ein Dating-Burnout

Wer noch mehr Entschleunigung in die Partnersuche bringen möchte, kann mit Slow-Dating gegensteuern. Weniger und dafür bewusster – der Trend nimmt die Geschwindigkeit heraus. Denn, im Gegensatz zur oft schnelllebigen Dating-Kultur, geht es beim Slow-Dating darum, den Fokus auf nur eine Person zu legen. Statt mehrere Personen zu treffen, lieber vorher überlegen, wer wirklich interessant ist. So gibt man dieser Person auch eine wirkliche Chance – und ein Burnout bekommt man sicher nicht!