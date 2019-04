Passagier drängt Stewardess zu Ekel-Aktion auf WC – kurze Zeit später ist er tot

Ein Tourist verlangt auf dem Flug nach Taiwan von zwei Flugbegleiterinnen eine Ekel-Aktion auf der Toilette. Wenig später ist der Mann tot.

Taiwan - Das, was zwei Flugbegleiterinnen der taiwanesischen Airline EVA schildern, erregt schon beim Gedanken daran Ekel. Der widerliche Vorfall soll sich im Januar auf einem Flug von Los Angeles nach Taiwan ereignet haben. Vergangene Woche gab es nun eine Pressekonferenz, wie unter anderem die britische Boulevardzeitung Daily Star berichtet.

Ein Fluggast (31) hat demnach eine Flugbegleiterin gebeten, ihn zur Toilette zu bringen. Doch überdies verlangte er von der jungen Frau, dass sie ihm die Hose runterzieht und ihm nach seinem Toilettengang das Gesäß abwischt. Die Flugbegleiterin und auch ihre Kollegin, die der 31-Jährige ebenfalls ansprach, lehnten das ab. Der Mann wog nach Informationen des Daily Star etwa 200 Kilogramm.

Flug nach Taiwan: Mann zwingt Flugbegleiterinnen zu Ekel-Aktion auf Klo

Dem Daily-Star-Bericht zufolge drohte der Mann daraufhin, seinen Darm im Gang des Flugzeugs zu entleeren. Die verzweifelten Stewardessen seien deshalb seiner Aufforderung nachgekommen. Der 31-Jährige habe die Frauen gebeten, sein Gesäß mehrmals sauber zu wischen und dabei laut "tiefer, tiefer" gestöhnt. Gegen diese Unverfrorenheit nimmt sich dieser aggressive Tourist noch wie ein wohlerzogener Gast aus. Und auch dieser Ekel-Wetteinsatz ist nichts dagegen.

Ekel-Tourist machte Urlaub in Thailand - jetzt ist der Mann tot

Die beiden Frauen sind nach Angaben der Airline nun traumatisiert und befinden sich in bezahltem Urlaub. Bei einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche gab EVA-Sprecher Cheng Chao-yang bekannt, rechtliche Schritte gegen den Fluggast einzuleiten, so der Daily Star.

Die Nachforschungen das Anwalts der zwei Frauen ergaben demnach jedoch: Der 31 Jahre alte Mann ist bereits seit Anfang März tot. Er starb auf der thailändischen Insel Koh Samui, die etwa 35 Kilometer vom Festland entfernt ist. Die Todesursache sei noch unklar.