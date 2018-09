Passauer sind stinksauer auf ARD-Moderator Plasberg - sogar der OB schaltet sich ein

Empörung in Passau: Am Freitag telefonierten Frank Plasberg und der Oberbürgermeister, um die Wogen zu glätten.

Passauer Bürger sind empört: In seiner Sendung „hart aber fair“ habe Plasbergs Redaktion ein völlig verzerrtes Bild ihrer Stadt gezeichnet.

Passau - Mit dieser Reaktion hatte ARD-Moderator Frank Plasberg nicht gerechnet. Vor rund 2,53 Millionen Zuschauern hatte Plasberg in seiner Sendung „hart aber fair“ die Donaustadt Passau schlechtgemacht - so jedenfalls empfinden es viele Domstädter.

Hintergrund ist Plasbergs Talkshow vom 3. September. „Wir Kreuzfahrer und Billigflieger - wer zahlt den Preis für den Massen-Tourismus“, fragte der Moderator. Die Dreiflüssestadt Passau musste hier als Negativbeispiel für Kreuzfahrttourismus herhalten, der zu Lasten der einheimischen Anwohner ausufere.

Wie die Passauer Neue Presse berichtet, empfanden viele Einheimische ihre Stadt allerdings völlig falsch dargestellt. Von Massentourismus und ihren Auswüchsen könne in Passau überhaupt nicht die Rede sein.

Passaus OB wundert sich auch

Sogar Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) schaltete sich ein. Auch er zeigte sich irritiert, welches Bild die Redaktion von seiner Stadt zeichnete. Zunächst schrieb er einen Offenen Brief, am Freitag telefonierten der Lokalpolitiker und der TV-Mann sogar.

