„Der Pate von Boston“: US-Gangsterboss James Bulger tot in Gefängnis aufgefunden

Der berüchtigte Mafiaboss James "Whitey" Bulger, dessen Leben als Vorlage für mehrere Filme diente, wurde tot in einem Hochsicherheitsgefängnis aufgefunden.

West Virginia - Der berüchtigte US-Gangsterboss James "Whitey" Bulger ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren in einem Gefängnis im Bundesstaat West Virginia, wie die Bundespolizei FBI mitteilte. Es seien Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet worden. Medienberichte, wonach Bulger getötet wurde, bestätigten die Behörden nicht. Nach Angaben des "Boston Globe" gilt ein Mithäftling "mit Verbindungen zur Mafia" als Tatverdächtiger.

Mafiaboss Bulger seit 2013 im Gefängnis

Bulger war erst am Montag in das Hochsicherheitsgefängnis Hazelton eingeliefert worden, wo er den Rest seiner Haftstrafe verbüßen sollte. Der Mafiaboss war 2013 wegen des Mordes an elf Menschen sowie Erpressung, Geldwäsche und Drogenhandels zu zwei Mal lebenslang verurteilt worden.

James Bulgers bewegtes Leben

Der frühere Anführer der Bostoner Winter-Hill-Bande war im Juni 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Kalifornien festgenommen worden, wo er unter falschem Namen mit seiner langjährigen Lebensgefährtin lebte. Bulgers Leben diente als Vorlage für den 2006 mit dem Oscar ausgezeichneten Film "The Departed" von Regisseur Martin Scorsese mit Hollywood-Star Jack Nicholson in der Rolle des Mafia-Chefs. Der US-Schauspieler Johnny Depp verkörperte den Gangsterboss 2015 in dem Film "Black Mass".

AFP

