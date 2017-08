Patientenmörder Niels H. soll 84 weitere Menschen getötet haben

Der verurteilte Patientenmörder Niels H. soll 84 weitere Menschen umgebracht haben. Das gaben Ermittler am Montag in Oldenburg bekannt.

Oldenburg - Der heute 40-jährige ehemalige Krankenpfleger musste sich vor Gericht bereits für sechs Taten auf der Delmenhorster Intensivstation verantworten und sitzt derzeit in Haft.

Das ist die Laufbahn von Patientenmörder Niels H.

Mehr als 200 Verdachtsfällen gingen die Ermittler zeitweise nach. Hunderte Patientenakten hatten die Fahnder in den vergangenen Jahren ausgewertet und mehr als 100 Leichname auf Friedhöfen ausgraben lassen, um sie auf Rückstände von Medikamenten zu untersuchen. Bei einem Zwischenfazit im vergangenen Sommer waren die Ermittler davon ausgegangen, dass Niels H. 33 Patienten am Klinikum in Delmenhorst zu Tode gespritzt hat. Außerdem bestand dringender Tatverdacht in sechs Fällen am Klinikum Oldenburg.

Vor Gericht musste sich der Ex-Pfleger bisher für sechs Taten auf der Delmenhorster Intensivstation verantworten. Die Richter verurteilten ihn unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Vor Gericht gestand Niels H., den Schwerkranken ein Medikament gespritzt zu haben, das Herzversagen oder einen Kreislaufkollaps auslöste. Danach versuchte er, sie wiederzubeleben, um vor Kollegen als Held dazustehen.

Der Pfleger flog erst auf, als ihn eine Kollegin 2005 auf frischer Tat ertappte. Das ganze Ausmaß seiner Verbrechen kam jedoch erst zehn Jahre später ans Licht.

Nachdem die Ermittler nun ihre Ergebnisse vorgestellt haben, könnten die Familien von früheren Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg endlich Klarheit haben. Lange Zeit mussten sie mit der Ungewissheit leben, woran ihre Verwandten gestorben sind. „Sie sind belastet und hoffen, dass der Prozess bald beginnt“, sagte die Rechtsanwältin Gaby Lübben, die mehr als 70 Angehörige vertritt.

dpa