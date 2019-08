„Fürchterliche Tragödie“: Fünf Kinder werden im Schlaf von Feuer in Kita überrascht und sterben

Im US-Staat Pennsylvania ist in der Nacht zum Sonntag ein Brand in einer Kita ausgebrochen und hat fünf Kindern das Leben gekostet. Die Kleinen wurden offenbar im Schlaf von dem Feuer überrascht. Die Einsatzkräfte sprechen von einer „fürchterlichen Tragödie“.

Erie/Washington - Ein entsetzliches Unglück hat im US-Staat Pennsylvania fünf Kindern das Leben gekostet. Die Kleinen hatten in einer Kita in Erie übernachtet und wurden offenbar im Schlaf von einem Feuer überrascht, das in dem Gebäude ausgebrochen war. Das Haus brannte am frühen Sonntagmorgen komplett aus, teilte die Feuerwehr mit, die gegen 1.11 Uhr (Ortszeit) alarmiert wurde.

Kita-Brand in den USA: Fünf Kinder sterben an schweren Verletzungen

Insgesamt sollen sich Medienberichten zufolge acht Menschen in dem brennenden Haus befunden haben, darunter die fünf Kinder, zwei Teenager und Elaine Harris, die Betreiberin der Kita. Die Rettungskräfte konnten zwar alle Menschen bergen, doch die fünf Kinder hatten bereits zu schwere Verletzungen erlitten. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starben sie wenig später.

Nachbarn hörten Schreie - Rettungsversuche vergeblich

Wie das Nachrichtenportal „Erie News Now“ berichtet, seien die Opfer im Alter zwischen acht Monaten und acht Jahren alt gewesen. Nachbarn hätten die Schreie von Teenagern gehört, die in den zweiten Stock geflohen waren, so der Bericht. Ein Mann habe versucht in den ersten Stock zu gelangen, um die Babys zu retten, doch Flammen, Rauch und Hitze hätten dies unmöglich gemacht. Die beiden Jugendlichen im Alter von 12 und 17 Jahren konnten den Flammen durch einen Sprung vom Dach entkommen, berichtet USA Today.

Feuerwehr spricht von „fürchterlicher Tragödie“

Auf Facebook teilte die Feuerwehr Bilder des Einsatzes. Darauf ist das von den Flammen völlig zerstörte Gebäude zu sehen und zahlreiche Feuerwehrkräfte am Einsatzort.

Die Feuerwehr sprach von einer „fürchterlichen Tragödie“. Ausgelöst hatte den Brand vermutlich ein elektrischer Defekt, so erste Annahmen der Einsatzkräfte. In dem dreistöckigen Privathaus waren die Kinder laut „Erie News Now“ von einer Tagesmutter betreut worden, die sich auch nachts um den Nachwuchs berufstätiger Eltern kümmert. Die lokale Nachrichtenseite hatte sie vergangenes Jahr als engagierte Erziehungshilfe porträtiert, die seit fast 20 Jahren Kinder betreut - und das rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. Nach der Brandkatastrophe hieß es in anderen Berichten, die Frau sei ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

+ Paul Laughlin legt nach einem Brand in einer Kinderbetreuungsstätte Kuscheltiere nieder. © dpa / Greg Wohlford

va/dpa