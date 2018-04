Pro und Kontra: Sollen Kampfhunde wie Chico getötet werden?

+ Matthias Lohr

Chico ist ein armer Hund. Der Staffordshire-Mischling leidet womöglich an einem Tumor an seinem Kiefer. Es dauert sicher nicht mehr lang, bis Tierschützer zu Spenden für eine Therapie aufrufen. Zur Erinnerung: Chico hat gerade zwei Menschen tot gebissen. Der Hund, daran besteht kaum ein Zweifel, ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Trotzdem haben bereits mehr als 270.000 Menschen die Online-Petition "Lasst Chico leben!" unterschrieben. Sie wollen dem Hund eine "Chance auf Resozialisierung" ermöglichen. Was diese Tierfreunde wohl sagen, wenn Chico auf seinem Weg zurück in die Gesellschaft wieder tötet.