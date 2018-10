Pferd landet im Swimmingpool und dann steht ihm das Wasser bis zum Hals

Feuerwehr im Einsatz

Da staunten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Hamburg Duvenstedt offenbar nicht schlecht, als sie am späten Freitagabend Geräusche in ihrem Garten hörten.