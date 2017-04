Phänomen "Beenager": Best Ager in Teenie-Garderobe

Für immer jung - ein ewiger Menschheitstraum. Manchmal lässt sich das Gefühl von Jugend auch durch die Garderobe simulieren.

Zürich (dpa) - Setzt sich dieses Wort durch: "Beenager"? Das Phänomen kennt jedenfalls fast jeder: Ältere Menschen, die sich auffällig "jung" kleiden.

"Sie tragen Converse-Schuhe, Mickey-Mouse-Shirts und posten Selfies auf Instagram: "Beenager" sind über 50-Jährige, die sich wie Teenies kleiden und benehmen", schrieb kürzlich "NZZ Bellevue", das Lifestyle-Portal der "Neuen Zürcher Zeitung".

"Beenager" ist also eine englische Wortkreation - aus "Best Ager" und "Teenager" - und hat weniger mit "Bee" wie Biene am Hut hat oder mit "been" wie gewesen. Als Beispiele nannte die "NZZ" Instagram-Berühmtheiten wie die Modestylistin Anna Dello Russo oder den Modekritiker Tom Banks.