„Montevideo Maru“: Forscher finden im Zweiten Weltkrieg versenktes Schiff vor den Philippinen

Von: Yannick Hanke

Die „Montevideo Maru“ wurde vor mehr als 80 Jahren versenkt. Mehr als 1000 Menschen waren an Bord. Nun konnten Forscher das Wrack orten.

Melbourne (Australien) – 1. Juli 1942: Inmitten des Zweiten Weltkriegs wird die „Montevideo Maru“ von Torpedos eines amerikanischen U-Boots getroffen. Das japanische Transportschiff, das mehr als 1000 Menschen an Bord hatte, galt seitdem als verschollen. Mehr als 80 Jahre später konnten Forscher das Wrack nun orten – in einer Tiefe von mehr als 4000 Metern vor der philippinischen Küste.

Nach mehr als 80 Jahren: Forscher entdecken im Zweiten Weltkrieg versenktes Schiff „Montevideo Maru“

Laut der an der Suche beteiligten Organisation Silentworld Foundation habe das Vorhaben, das Wrack der „Montevideo Maru“ zu orten, am 6. April im Südchinesischen Meer begonnen. Knapp zwei Wochen später, am 18. April, sei das Wrack tatsächlich entdeckt worden. Dies sei mittels modernster Technologie, darunter einem autonomen Unterwasserfahrzeug mit Sonar, möglich gewesen.

Dieses von dem Australian War Memorial veröffentlichte Foto zeigt die „Montevideo Maru“, ein japanisches Transportschiff, das am 1. Juli 1942 während des Zweiten Weltkriegs sank. © Australian War Memorial/dpa

Unterstützt wurde die Suche nach dem Wrack der „Montevideo Maru“ vom australischen Verteidigungsministerium. Die Leitung wiederum oblag australischen und niederländischen Spezialisten für Archäologie, Geschichte und Tiefseevermessung. Seit den Treffern durch Torpedos vom U-Boot „USS Sturgeon“ im Zweiten Weltkrieg galt das Schiff als verschollen.

„Montevideo Maru“ im Zweiten Weltkrieg versenkt – allein 980 Australier kamen ums Leben

An Bord hatte die „Montevideo Maru“ an diesem verhängnisvollen 1. Juli 1942 etwa 1060 Kriegsgefangene im Alter von 15 bis 60 Jahren. Diese waren einige Monate zuvor beim Fall der Stadt Rabaul in Papua-Neuguinea von Japanern gefangen genommen worden.

Dieses von der Silentworld Foundation veröffentlichte Foto zeigt das Wrack der „Montevideo Maru“. © Silentworld Foundation/dpa

Bei der Katastrophe vor nunmehr 81 Jahren kamen etwa 980 Australier ums Leben. Sie gilt damit als schlimmste in der Geschichte der australischen Seefahrt. Zudem hätten sich unter den Opfern Menschen aus 14 weiteren Nationen befunden. Den Angaben zufolge wusste die Besatzung vom US-amerikanischen U-Boot nicht, dass sich an Bord der „Montevideo Maru“ sowohl Kriegsgefangene als auch Zivilisten befunden hatten.

„Schließt ein schreckliches Kapitel ab“: Wrack der „Montevideo Maru“ durch aufwendige Mission gefunden

Fast fünf Jahre lang wurde die aufwendige Mission und damit die Suche nach dem Wrack der „Montevideo Maru“ geplant. Daran beteiligt war unter anderem die gemeinnützige Organisation Silentworld Foundation aus Sydney. Ihr Direktor John Mullen hat sich wie folgt zu der Ortung des längst als verschollen gegoltenen Schiffes geäußert:

Die Entdeckung der „Montevideo Maru“ schließt ein schreckliches Kapitel in der australischen Militär- und Schifffahrtsgeschichte ab.

Die Familien hätten jahrelang auf Nachrichten über ihre vermissten Angehörigen gewartet. „Heute hoffen wir, dass wir durch das Auffinden des Schiffes den vielen Familien, die von dieser schrecklichen Katastrophe betroffen sind, helfen können“, teilte Mullen auf dem Online-Auftritt von Silentworld Foundation mit.

Wrack der „Montevideo Maru“ liegt tiefer als das der „Titanic“ – und wird nicht geborgen

Zur Bergung der „Montevideo Maru“ wird es aber nicht kommen. Denn das Wrack, das tiefer liegt als das der „Titanic“, werde nicht angetastet. „Es werden keine Artefakte oder menschlichen Überreste entnommen. Aus Respekt vor den Familien der Opfer an Bord wird der Fundort für Forschungszwecke aufgezeichnet“, hieß es von Mullen.

Derweil hat sich auch der australische Premierminister zum Fund der „Montevideo Maru“ geäußert. Via Twitter schrieb Anthony Albanese, dass endlich die Ruhestätte „der verlorenen Seelen der Montevideo Maru gefunden worden“. Nun hoffe Albanese, dass diese Nachricht den Angehörigen ein wenig Trost spenden könne. Nach mehr als 100 Jahren konnte sogar das legendäre Schiffswrack der „Endurance“ entdeckt werden. Dies war Forschern aus Bremerhaven gelungen. (han/dpa)