Pikante Botschaft auf diesem nur scheinbar unverfänglichen Foto

Sehen Sie das pikante Detail an diesem Foto?

Was macht man, wenn man ans Meer fährt? Fotos, klar. Wegen seiner pikanten Botschaft sorgt ein besonderes Bild für Lacher im Netz.

München - Viele Eltern ärgern sich, wenn ihr Nachwuchs vulgäre Wörter in den Mund nimmt. Ein Herr hingegen sieht das anscheinend ganz anders - und hat die Kleinen dazu angestiftet, bei einem bescheuert-vulgären Urlaubsfoto mitzumachen.

Das Bild, aufgenommen irgendwo am Meer, zeigt mehrere Personen, die an einer Strandpromenade stehen. Sieht zunächst ganz harmlos aus. Aber ihre Körper sind dabei so verschränkt, dass ihre Schatten auf dem Boden das Wort „PENIS“ werfen.

Das Foto wurde auf der Facebook-Seite Life Of Dad gepostet und verbreitete sich in Windeseile im Netz, auch große Medien wie die Daily Mail berichteten darüber. Das allergrößte Aufsehen war vor mehreren Monaten - aber es sorgt immer noch für Begeisterung.

„Papa wollte uns einfach nicht aufhören lassen, bis wir das hinbekommen haben“, steht drüber, aber auch das könnte erfunden sein.

Wo wurde das Bild aufgenommen? Sind es die eigenen Kinder des Papas? Wer hatte die Idee? Die Fragen blieben alle zunächst unbeantwortet. Aber man kann ja auch einfach mal drüber schmunzeln - und über die fragwürdigen Erziehungsmethoden des Mannes den Kopf schütteln.

lin