Schwedische Studie zeigt: Antibabypille soll Depressions-Risiko um bis zu 130% steigern

Von: Michelle Mantey

Die Antibabypille hat viele Nebenwirkungen. Nun zeigt eine aktuelle Studie den Anstieg des Depressions-Risikos, von dem besonders junge Frauen betroffen sind.

Kassel - Vor vielen Jahren wurde die Antibabypille noch als Innovation gefeiert, die den Frauen Selbstbestimmung geben sollte. Nun entscheiden sich immer mehr Frauen gegen eine Verhütung mit der Antibabypille. Grund dafür sind die vielen Nebenwirkungen: Eine aktuelle schwedische Studie stellte fest, dass das Risiko an einer Depression zu erkranken bei Einnahme der Antibabypille um bis zu 130 Prozent ansteigt.

Dass einige Symptome, die häufig bei Frauen auftreten, noch weitestgehend unerforscht sind, zeigen auch aktuelle Ergebnisse zur Forschung an Endometriose. Nun stellte die im Epidemiology and Psychiatric Sciences veröffentlichte Studie aus Schweden fest, dass nach Einnahme der Antibabypille das Risiko an Depressionen zu erkranken innerhalb der ersten zwei Jahre um 73 Prozent ansteigt. Für die Untersuchung wurden Daten von 264.557 Frauen ausgewertet. Alle nahmen ein Kombipräparat aus Östrogen und Progesteron ein.

Eine schwedische Studie fand heraus, dass bei der Einnahme der Antibabypille das Depressionsrisiko bis zu 130 Prozent steigt. © Wavebreak Media Ltd/IMAGO

Bei Einnahme der Antibabypille steigt das Depressions-Risiko für junge Frauen auf 130 Prozent

Nach Auswertung der Daten fanden die Forscher heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, für junge Frauen besonders hoch ist: Wenn Frauen bereits im Teenageralter mit der Einnahme der Antibabypille begannen, stieg das Risiko auf bis zu 130 Prozent. Das Risiko für erwachsene Frauen lag hingegen bei 92 Prozent. Die Studie konnte somit einen direkten Zusammenhang zwischen der Pilleneinnahme und den auftretenden Depressionen feststellen. Neben den Depressionen wurden in vorherigen Studien folgende weitere Nebenwirkungen der Antibabypille festgestellt:

Blutgerinnsel , besonders in Beinen oder der Lunge

, besonders in Beinen oder der Lunge Kopfschmerzen

Erhöhtes Risiko an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken

zu erkranken Blutungen

Bauchschmerzen bis hin zum Erbrechen

bis hin zum Erbrechen Blähungen

Gewichtszunahme

Empfindliche Brüste

Quelle: MSD Manuals

Die Einnahme der Antibabypille hat starke Auswirkungen auf den Hormonhaushalt der Frau. Neben dem Risiko an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, steigt auch das Brustkrebsrisiko. Laut MSD Manuals sollte beim Vorliegen bestimmter Erkrankungen wie Migräne, Bluthochdruck oder Diabetes nicht mit der Antibabypille verhütet werden. Frauen sollten daher vor Pilleneinnahme immer ein Aufklärungsgespräch bei ihrem Frauenarzt wahrnehmen. Dieser kann über mögliche Risiken aufklären.

Laut Informationen der AOK werden neben der ärztlichen Beratung auch verschreibungspflichtige Verhütungsmittel für junge Frauen von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Dazu zählt nicht nur die Antibabypille, sondern auch Alternativen wie die Spirale. Voraussetzung für die Kostenübernahme ist, dass das 22. Lebensjahr noch nicht vollendet und das Verhütungsmittel vom Arzt verordnet wurde. Eine gesetzliche Zuzahlung in Höhe von zehn Prozent der Kosten (max. zehn Euro) muss allerdings bereits ab dem 18. Lebensjahr gezahlt werden.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Depressionen traten bei Jugendlichen nach Absetzen der Pille auf

Neben der Pille gibt es auch natürliche Verhütungsmethoden wie die NFP-Methode oder den Hormon- oder Temperatur-Computer. Diese sollen die fruchtbaren Tage messen und anzeigen. Auch Barrieremethoden, wie das Kondom oder Diaphragma, können eine Alternative sein.

Frauenärztin Dr. Marion Schilling-Krawitz rät im Interview mit RTL davon ab, die Pille in eigener Verantwortung abzusetzen. Sollten Nebenwirkungen auftreten, so rät sie dazu, sich besser an den Frauenarzt zu wenden. Ein Wechsel von einem zum anderen Pillenpräparat, sei oft besser als die Pille ganz abzusetzen und sie nach einer Zeit wieder zu nehmen. Oft wird auch die Minipille, die ausschließlich Gestagen enthält, besser vertragen. Mögliche Auswirkungen der Minipille wurden in der schwedischen Studie jedoch nicht untersucht.

Möchte man nun doch die Pille absetzen, so kann es dennoch zu Depressionen kommen. Die Ergebnisse der schwedischen Studie zeigen, dass auch nach dem Absetzen der Antibabypille bei Jugendlichen Depressionen auftraten. Erwachsene Frauen haben dies jedoch nicht zu befürchten. Hält die Depression auch nach Pillenabsetzung weiterhin an, so sollten unbedingt weiter Ursachen ärztlich abgeklärt werden. (mima)