Pilot über Ermüdung im Cockpit: „Man geht mehr Risiken ein“

Von: Eva Burghardt

Zu lange Schichten und Nachtflüge führen zu Übermüdung. Laut einer Studie ist ein Großteil des Flugpersonals davon betroffen. Ein Pilot schildert seine Erfahrungen.

Frankfurt am Main/Köln – Sitzt ein übermüdeter Pilot im Cockpit eines Flugzeugs, kann das für die Passagiere lebensgefährlich werden. Drei von vier befragten Pilotinnen und Piloten erleben regelmäßig Sekundenschlaf, berichtet jetzt eine Umfrage des europäischen Pilotenverbands, wie 24RHEIN berichtet. Lars Frontini von der Vereinigung Cockpit (VC) ist selber Pilot und kennt das Phänomen. Er sagt: „Chronische Übermüdung sorgt dafür, dass man mehr Risiken eingeht.“

Übermüdung im Cockpit: So erlebt das Flugpersonal die Arbeitsbedingungen

Die Müdigkeit sammele sich an, sagt Frontini, Vorstandsmitglied und stellvertretender Pressesprecher bei VC. „Manchmal sind es viele lange Schichten oder Nachtflüge hintereinander, die diese Fatigue entstehen lassen.“ Unter dem Begriff fasst er chronische Übermüdung und deren Folgen zusammen. „Das ähnelt diesem Gefühl, was man hat, wenn man etwas angetrunken ist“, sagt er. „Man wird unkonzentriert, übermütig und handelt anders als im nüchternen Zustand.“ Der Deutsche Beirat für Verkehrssicherheit bestätigt diese These. „Schon 17 Stunden ohne Schlaf beeinträchtigen das Reaktionsvermögen wie 0,5 Promille Alkohol im Blut“, schreibt er auf seiner Website. Frontini sagt: „Ich kenne keine Pilotin oder Piloten, der das nicht kennt.“

Airlines reizen Richtlinien bei Flugdienstzeiten bis ans Limit aus

Eigentlich gibt es Richtlinien dafür, wie lange Pilotinnen oder Piloten am Stück arbeiten. „Die legen aber nur das Limit fest“, sagt Frontini. Laut VC sind das 60 Stunden Flugdienst innerhalb von sieben Tagen. „Immer mehr Airlines nehmen dieses Maximum aber als Planungsziel“, sagt Frontini. Dadurch werde die Ausnahmesituation zur Regel.

Immer mehr Flugpersonal leidet unter chronischer Ermüdung. © Armin Weigel/dpa

Der aktuelle Bericht des Europäischen Pilotenverbands (ECA) ► Durchgeführt wurde die Umfrage von dem Beratungsunternehmen Baines-Simmons im Auftrag des ECA. ► Insgesamt nahmen 7000 Pilotinnen und Piloten aus 31 Ländern an der Umfrage teil. ► Die Daten wurden vom 1. bis 22. Juli 2023 erhoben. ► Bei einigen Fragen wurde nach einem vierwöchigen Rückblickzeitraum gefragt. So wurde nicht der Höhepunkt des Sommerreisebetriebs abgefragt, sondern die Zeit davor. ► Die Ergebnisse lassen vermuten, dass sich die Zustände während der Hochsaison Mitte Juli eher verschlechtert haben.

Und dann kann die Flugzeit noch durch einen sogenannten Kommandantenentscheid verlängert werden. Damit kann der Kapitän die maximal zulässige Dienstzeit der Crew an Board verlängern, etwa wenn die Maschine wegen schlechter Wetterbedingungen Umwege fliegen muss. Laut Umfrage der europäischen Fluggesellschaft berichtete jeder fünfte Pilot, dass er solch einen Kommandantenentscheid in den vier Wochen vor der Umfrage mindestens zweimal nutzte. 60 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie mit negativen Konsequenzen rechnen, wenn sie sich weigern würden, einen Flugdienst auf diese Weise zu verlängern. „Das höre ich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen“, sagt Frontini.

Für die Airlines sei ausschlaggebend, so viel wie möglich zu fliegen. „Da wird dann auf die Konkurrenz zu anderen Airlines verwiesen und das Limit weiter ausgereizt“, berichtet Frontini. Er hofft, dass die Ergebnisse der Umfrage dafür sorgen, dass Fatigue bei Crew-Personal ernster genommen wird, „dass vielleicht auch die Behörden da wieder mehr kontrollieren.“ Das sei in der Vergangenheit nicht so passiert.

Gefahr im Cockpit: Übermut ist schlimmer als Sekundenschlaf

Es könnte zudem auch helfen, die Flugdienstpläne anzupassen. „Das würde den Airlines vielleicht etwas Flexibilität nehmen, uns aber mehr Zeit für Erholung schaffen.“ Auf längere Flugdienstzeiten würden dann beispielsweise kürzere Flüge folgen. „Oder man schaut, dass die Nachtflüge so weit auseinander liegen, dass die Pilotinnen und Piloten dazwischen auch eine gute Nacht durchschlafen können“, sagt Frontini. Das würde den Airlines letztendlich auch zugutekommen. Wenn Flugpersonal sich nämlich nicht in der Lage fühle, auf Notfälle zu reagieren und den Flugdienst anzutreten, ist das meldepflichtig. Dann muss Ersatz gefunden werden. Flüge verspäten sich mitunter einige Stunden. „Das kann man vermeiden, wenn man dafür sorgt, dass die Crew ausgeschlafen ist“, sagt Frontini.

Immer mehr Piloten und Pilotinnen berichten von chronischer Erschöpfung im Dienst. © Vereinigung Cockpit

Wie gefährlich kann diese Fatigue nun für den Flugverkehr sein? „Das ist unterschiedlich“, sagt Fontini. Der Sekundenschlaf habe im Flugverkehr nicht so drastische Auswirkungen wie auf der Straße. „Es gibt ja keine Bäume, gegen die man fahren kann.“ Zudem sei auch noch eine Person im Cockpit. Ausschlaggebend sei vielmehr der Zustand und der aktuelle Stresslevel. „Wenn man nach vielen langen Schichten einfach nach Hause möchte, fliegt man vielleicht mal näher an einem Gewitter vorbei und nimmt einen technischen Defekt oder einen medizinischen Notfall bei der Crew nicht so ernst. All das wirkt sich auf die Sicherheit aus.“

Und trotzdem: Die Lust am Fliegen hat Frontini nicht verloren. „Da kenne ich auch niemanden, dem das so geht oder der sagt, ich will jetzt meinen Job hinschmeißen." Er hofft aber, dass die Umfrageergebnisse jetzt für ein Umdenken bei den Behörden und den Airlines sorgen. (ebu)